İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi Ocak'ta 51.1'e yükseldi

10.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:31

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Ocak ayında 51.1'e yükseldi.

İSO'dan yapılan açıklamada, "İhracat ikliminde son beş ayın en güçlü iyileşmesi gerçekleşti. Temel ihracat pazarlarında iyileşme eğilimi gözlendi. Avrupa'da büyüme hız kazanırken, ABD'de üretim artışı Mart 2019'dan beri en yüksek hızda gerçekleşti. Türk imalat sektörünün en büyük pazarı olan Almanya'da üst üste ikinci ay büyüme gerçekleşti. Birleşik Krallık ve İtalya'da üretim, büyüme bölgesine geçti" denildi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Ocak 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50.0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi: "Bazı temel pazarlarda talep koşullarının iyileştiğine yönelik işaretler, büyüme açısından 2020'nin 2019'a göre daha elverişli olacağı konusunda Türk ihracatçılarının umutlarını arttırıyor. Bu açıdan potansiyel risklerden biri, koronavirüsün küresel ticaret akımları üzerinde yaratabileceği etki. Gelecek ayın anketi, Türk firmalarının bu gelişmeden nasıl etkilendiği konusunda daha fazla bilgi sağlayacaktır."IHS Markit değerlendirmesinde, şu saptamalara yer verildi: "Avrupa'da büyüme hız kazanırken, dünyanın en büyük ekonomisinde talep koşulları güçlenmeye devam etti."ABD genelinde ekonomik aktivitenin büyüme hızı üst üste üçüncü ay arttı. ABD'de üretim artışı Mart 2019'dan beri en yüksek hızda gerçekleşti."Ocak ayında, Türk imalat sektörünün en büyük pazarı olan Almanya'da üst üste ikinci ay büyüme gerçekleşti."Ekonomik aktivitedeki genişleme ılımlı düzeyde kaydedildi, ancak 2019'un sonuna göre hız kazandı."Birleşik Krallık'ta beş ay, İtalya'da ise iki ay süren küçülme ocak ayında sona erdi ve üretim büyüme bölgesine geçti."İspanya ve Fransa'da üretim ılımlı artış kaydetmekle birlikte bu artış önceki aya göre hız kesti."Hollanda, imalat sektöründeki ılımlı düşüşe bağlı olarak, ocak ayında üretimi azalan en büyük ihracat pazarı oldu."Orta Doğu ülkelerinden ise yılın başında karmaşık sinyaller geldi."Ekonomik aktivitede güçlü artışın devam ettiği Suudi Arabistan bölgede öne çıkmayı sürdürdü."Buna karşılık, Birleşik Arap Emirlikleri'nde üretim durgunlaşırken Mısır, Katar ve Lübnan'da ekonomik aktivite daralma gösterdi."Talep koşullarında belirgin iyileşme gerçekleşen Hindistan, ocak ayının en iyi performans gösteren ekonomilerinden biri oldu."Bu ülkede, üretim artışı son yedi yılın en yüksek düzeyinde kaydedildi."Ancak Hindistan'ın Türk imalat sektörü ihracat pazarından aldığı pay yüzde 1'in altında gerçekleşti."Diğer BRIC ülkelerinde de büyüme kaydedildi."Büyüme Rusya ve Brezilya'da hız kazanırken Çin'de ılımlı artış eğilimini sürdürdü.

"Türk imalat ihracatının yüzde 0,5'ini oluşturan Kazakistan için yeni oluşturulan PMI endeksi, ekonomik aktivitenin yılın ilk ayında gerilediğine işaret etti." (Grafik)

Kaynak: DHA