HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Nisan'da 19.1'e geriledi

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Nisan'da 19.1'e geriledi
08.05.2020 11:59 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:00

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, dünyada ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle Nisan ayında 19.1'e geriledi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, dünyada ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle Nisan ayında 19.1'e geriledi. 

Nisan'da PMI verilerinin toplandığı 44 ülkenin tamamında ekonomik aktivite geriledi. Endekste eşik değer olan 50.0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi:  "Nisan ayında Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklim Endeksi, Covid-19 salgınının yayılımını engellemek için uygulanan sokağa çıkma yasaklarının küresel ekonomi üzerindeki ağır etkisini ortaya koydu. Endekste yer alan 44 ülkenin tamamında ekonomik aktivite düşüş kaydetti. Birçok pazarda, geçmişte benzeri görülmemiş oranlarda üretim kayıpları yaşandı. Türk imalatçıları, nisan ayı ile birlikte krizin en kötü döneminin geride kaldığını ve koşulların önümüzdeki aylarda kademeli olarak iyileşeceğini umut ediyor."Türk imalat sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve İspanya'nın ekonomik aktivitelerinde, PMI anketlerinin başladığı 1990'lardan bu yana benzeri görülmemiş oranlarda sert küçülmeler yaşandı. ABD'deki üretim de küresel finans krizinin zirvesinde kaydedilenden bile daha yüksek oranda rekor düşüş sergiledi.Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Nisan 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi nisan ayında üst üste ikinci ay rekor düşük seviyede gerçekleşti. Mart'ta 35.7 olarak ölçülen endeks, Nisan'da 19.1'e düşerek ihracat ikliminin bir önceki aya göre çok daha fazla bozulduğuna işaret etti. Covid-19 pandemisinin dünya genelinde ekonomik aktiviteyi etkilemesine bağlı olarak Türk imalat sektörü ihracatçılarının talep koşulları nisanda bozulmaya devam etti. PMI verilerinin toplandığı 44 ülkenin tamamında ekonomik aktivite gerileyerek salgının küresel etkisini ortaya koydu. Avrupa'nın birçok ülkesi büyük Covid-19 salgınlarına maruz kaldı ve daha fazla yayılmayı önlemek için sokağa çıkma yasakları geniş çapta uygulandı. Bunun sonucu olarak, üretimde en yüksek oranlı düşüşlerin bazıları Avrupa ekonomilerinde gerçekleşti. Türk imalat sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve İspanya'nın ekonomik aktivitelerinde sert düşüşler kaydedildi ve ilgili PMI anketlerinin başladığı 1990'lardan beri benzeri görülmemiş oranlarda küçülmeler yaşandı. Nisan ayında ABD'deki üretim de rekor düşüş sergiledi. Daralma, küresel finans krizinin zirvesinde kaydedilenden bile daha yüksek oranda gerçekleşti. Ekonomik aktivitedeki en sert düşüşlerden bazıları, Covid-19 salgınının güçlenmesini engellemek için sokağa çıkma yasaklarının katı bir şekilde uygulandığı gelişen piyasa ekonomilerinde yaşandı. Bu durumun bir örneği, ekonomik aktivitesi mart ayındaki ılımlı büyümenin ardından nisanda sert bir şekilde daralan Hindistan oldu. Takip edilen tüm ülkeler içerisinde en keskin daralma ise Uganda'da gerçekleşti. Ekonomik aktivitede en düşük oranlı daralmalardan bazıları Orta Doğu'da görüldü. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da göreli olarak ılımlı düzeyde daralmalar kaydedildi. Ancak bu ülkelerin tamamında üretim ikinci çeyreğin başında rekor düşüş göstermişti. Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yüzde 1.0 civarında olan Çin ise Nisan'da üretimin en düşük oranda küçüldüğü ülke oldu. Ekonomik aktivite üst üste üçüncü ay azalmış olsa da sokağa çıkma yasaklarının kısmen gevşetilmesine bağlı olarak daralma, söz konusu üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. 

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak Ekonomi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları Ekonomi
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih ediyor Ekonomi
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih...
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor Ekonomi
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz Ekonomi
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak Ekonomi
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor
Dün tarihi zirve sonrası BDDK'nın hamlesiyle çakılan dolar 7,10 seviyesinden işlem görüyor
Dün tarihi zirve sonrası BDDK'nın hamlesiyle çakılan dolar 7,10 seviyesinden işlem görüyor
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Son Dakika: 7,26'dan işlem gören dolar, tarihi rekorunu kırdı
Son Dakika: 7,26'dan işlem gören dolar, tarihi rekorunu kırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Sibel Can Şener Şen Demet Akalın
Spor Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Karar Kadın Mayıs İngiltere
Şu an buradasınız: İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Nisan'da 19.1'e geriledi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 13:31:51. #1.14#
title