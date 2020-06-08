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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mayıs'ta 34.1'e yükseldi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Mayıs ayında 34.1 düzeyine yükseldi.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mayıs'ta 34.1'e yükseldi
08.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:22

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Mayıs ayında 34.1 düzeyine yükseldi. Nisan'da 19.1 ile rekor düşük düzeyde kaydedilen endeks, Mayıs'ta veri serisinin başladığı Ocak 2002'den beri ikinci en zayıf düzey olarak belirlendi.

Endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: "Mayıs ayında dünya genelindeki birçok ekonomide daralma halen belirgin olmakla birlikte hız keserken, bu durum Türk imalat sektörü ihracatçıları için biraz daha olumlu bir görünüme işaret etti. Çin'de üretimin büyüme bölgesine geçmesi, yılın ilerleyen dönemlerinde daha büyük ticaret ortaklarında da aynı gelişmenin yaşanabileceğine dair umut verdi. Ancak kısıtlamaların sürmesi ve talebin düşük seyri, yakın dönemde ihracatçılar için zorlu koşulların devam edeceğini gösteriyor."Endeks hesaplamalarına dahil edilen 44 ülke içinde mayıs ayında üretimin artış kaydettiği tek ülke Çin oldu. Salgının olumsuz etkilerini azaltmaya devam eden Çin'de son dört ayda ilk kez büyüme kaydedildi. Ancak, Çin'in Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 1 ile sınırlı oldu. İSO açıklamasında, "Türk imalatçılarının Avrupa'daki daha büyük ticaret ortakları mayıs ayında belirgin bir şekilde daralma bölgesinde kalmakla birlikte, düşüşler nisan ayındaki rekor düzeylere göre hız kesti. Benzer bir tablonun geçerli olduğu ABD'de de üretim, nisan ayına göre daha ılımlı bir daralma kaydetti. Buna rağmen, söz konusu düşüş küresel finansal krizden beri ikinci en yüksek hızda gerçekleşti" denildi.Orta Doğu ekonomileri yılın ikinci çeyreğinin ortasında genel olarak istikrar kazanmaya yaklaştı. Suudi Arabistan'da ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlama son üç ayın en düşük oranında gerçekleşirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de daralma belirgin bir şekilde hız kesti. Mısır'da özellikle bir önceki ay gerçekleşen yüksek orana kıyasla, çok daha sınırlı bir düşüş kaydedildi. 

Birçok ülke mayıs ayında belirgin bir şekilde daralma bölgesinde kalırken, bu durum özellikle Covid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla sıkı kısıtlamaların devam ettiği ülkeler için söz konusu oldu. En belirgin küçülmeler Singapur, Hindistan ve Endonezya'da gerçekleşti.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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