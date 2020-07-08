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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi haziranda 47,5'e yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin haziranda güçlü bir artışla 47,5 puana yükseldi.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi haziranda 47,5'e yükseldi
08.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 08.07.2020 10:41

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin haziranda güçlü bir artışla 47,5 puana yükseldi.

İSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Haziran 2020 dönemi sonuçları paylaşıldı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, mayısta 34,1 olarak ölçülen Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, haziranda hızlı bir artışla 47,5 düzeyinde gerçekleşti ve Türk ihracatçılarının talep koşullarındaki daralmanın sonuna yaklaşıldığına işaret etti. Endeks, son dört ayın en yüksek düzeyinde kaydedildi.

Dünya genelindeki birçok pazarda Kovid-19 kaynaklı sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesine bağlı olarak başlayan toparlanma, ihracat iklimi endeksinin eşik değere yaklaşmasını sağladı.

Çin'in başını çektiği ve salgın eğrisinin daha ileri aşamalarında olan bazı ülkelerde üretimin hızlı bir şekilde büyüme bölgesine geçtiği gözlendi. Ekonomik aktivite, Türk imalatçılarının ana ihracat pazarları arasında yer alan Fransa'da son dört ayın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise son 6 ayın ilk artışını sergiledi.

Dört büyük ihracat pazarındaki daralma düşük oldu

Genel olarak, PMI anketleri Türk imalat sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 9'unu oluşturan pazarlarda aktivite artışları olduğuna işaret etti. Diğer pazarlarda ise, bazılarında belirgin şekilde olmak üzere, daralma hız kesti.

Avrupa'da sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmeye devam etmesi ve ekonomik koşulların normale yaklaşması sonucu Türk imalat sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 26'sını oluşturan Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya'da üretimdeki daralmalar çok daha düşük oranlarda gerçekleşti. Daralmanın şubattan beri en ılımlı düzeyde gerçekleştiği ABD'de de ekonomik aktivitedeki gerileme üst üste ikinci ay belirgin şekilde hız kesti.

Birçok ekonomide toparlanmanın devam ettiği görülürken diğerlerinin haziran itibarıyla halen salgından olumsuz etkilendiği ve aktivitede sert daralma yaşamaya devam ettiği gözlendi. Haziranda üretimdeki en yüksek oranlı düşüşler Endonezya, Meksika ve Mozambik'te gerçekleşti. Ancak bu ekonomiler, Türk imalat ihracatına yönelik toplam talebin çok küçük bir kısmını oluşturuyor.

"Daralmada en sert kısım geride kaldı"

Açıklamada endeks hakkında değerlendirmeleri yer alan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Kovid-19 kaynaklı daralmanın en sert kısmının geride kaldığının net bir şekilde hissedildiğini bildirdi.

Firmaların yeniden büyümeye geçişi değerlendirmeye başlayabileceklerinin görüldüğünü dile getiren Harker, "Temel ihracat pazarlarının ya hızlı bir şekilde genişleme bölgesine geçmesi ya da dengelenmeye çok daha yakın hale gelmesi, Türk imalat sektörü ihracatçıları için pozitif bir gelişme oldu. Salgının yeniden hızlı bir şekilde yayılmaması halinde yılın ikinci yarısında ihracat talebinin belirgin bir şekilde toparlanma yoluna girmesi söz konusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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