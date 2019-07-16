İSO Türkiye ihracat iklimi endeksi Haziran'da 51,5 oldu

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi Haziran ayında 51,5 oldu. Endeks, Türk imalatçılarının ihracat koşullarında ılımlı düzeyde iyileşmeye işaret etmeyi sürdürmekle birlikte son altı yılın en düşük düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen önemli göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi'nin Haziran 2019 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, Mayıs ayında 51,9 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Haziran'da 51,5 oldu. Türk imalatçılarının ihracat koşullarında ılımlı düzeyde iyileşmeye işaret etmeyi sürdürmekle birlikte endeks, son altı yılın en düşük düzeyinde gerçekleşti.

Haziran ayında Türkiye'nin temel ihracat pazarlarının bazılarında yine göreli olarak zayıf büyüme kaydedildi. Euro Bölgesi'nde Almanya'nın ekonomik aktivitesi Mayıs ayındaki ile aynı hızda büyüdü. Benzer bir durum İspanya için de geçerli olurken, İtalyan şirketlerinde de aktivite üst üste ikinci ay yatay seyretti. Türk imalat sanayi ihracatından yaklaşık yüzde 5 pay alan Fransa'da ise görünüm daha pozitifti. Bu ülkede üretim son yedi ayın en güçlü artışını kaydetti. Hem Hollanda hem de Yunanistan'da büyüme hızı mayıs ayına göre yavaşladı.

Birleşik Krallık ekonomisi ise Haziran'da daralma bölgesine girdi ve aktivite Temmuz 2016'dan beri ilk kez gerileme kaydetti. İkinci çeyreğin sonunda Kuzey Amerika'da da zorlu talep koşulları gözlendi. ABD'de ekonomik aktivite Mayıs'ta son üç yılın en yavaş artışını gösterdikten sonra Haziran'da hafif ivme kazandı ancak büyüme yine de ılımlı düzeyde kaldı. Kanada'da ise imalat sanayi üretimi son üç buçuk yılın en yüksek oranında geriledi. Orta Doğu, 2019'un geride kalan kısmında olduğu gibi Haziran'da da talep açısından hızlı bir iyileşme sergiledi.

Çin'deki artış son sekiz ayın en düşük oranında

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da ekonomik aktivite güçlü artış kaydetti. Buna karşılık Mısır ve Katar daralma bölgesinde kaldı. Nijerya ve Uganda gibi bazı Afrika ekonomilerinde aktivite belirgin bir şekilde arttı ancak Türk imalat sektörü ihracatının çok düşük bir kısmını oluşturdukları için bu ülkelerin endeks üzerindeki etkileri sınırlı kaldı. Asya ekonomileri Haziran'da ılımlı düzeyde büyüme kaydetti.

Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin'de üretim artışı son sekiz ayın en düşük oranında gerçekleşirken burada ABD ile yaşanan ticaret geriliminin etkileri belirleyici oldu. Japonya ve Hindistan'ın talep koşullarında ise sınırlı düzeyde iyileşmeler gerçekleşti.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker şunları söyledi: "Türk imalat sektörü ihracatının Haziran'da PMI verilerine göre yeniden büyüme bölgesine geçmesi, genel olarak zayıf seyreden küresel talep koşullarına rağmen gerçekleşti. Zira ana ihracat pazarlarındaki büyüme oranları, 2018 yılı düzeylerinin altındaki seyrini sürdürüyor. Dolayısıyla, Türk imalatçılarının satış düzeylerini korumaya yönelik çabaları rekabetçi fiyatlamadan destek bulmuş gözüküyor". - İSTANBUL

Kaynak: İHA