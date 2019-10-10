İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Eylül'de 50,3 oldu

10.10.2019 10:41

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi, Eylül ayında 50,3'e geriledi. Endeks ihracat ikliminde ılımlı iyileşmenin devam ettiğini gösterirken, 77 aydır süren genişleme trendinin ise en düşük hızında kaydedildi. Türk imalat ürünlerinin en büyük iki ihracat pazarı olan Almanya ve Birleşik Krallık'ta üretim düşüş gösterdi, diğer Avrupa pazarlarında ise özellikle imalat sanayi sektöründe olmak üzere, büyüme görünümü zayıf seyretti.



Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki önemli göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi'nin Eylül 2019 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.



Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, ağustosta 51,1 olarak kaydedilen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Eylül ayında 50,3'e geriledi. Endeks, ihracat pazarlarındaki talep koşullarının üçüncü çeyreğin sonu itibarıyla halen güçlendiğine işaret etti. Ancak iyileşme çok ılımlı düzeyde ve 77 aydır süren genişleme trendinin en düşük hızında kaydedildi.



Türk imalat ürünlerinin en büyük iki ihracat pazarı olan Almanya ve Birleşik Krallık'ta ekonomik aktivite Eylül'de düşüş gösterdi. Hizmet ve inşaat sektörlerinin imalat sanayiindeki keskin düşüşü telafi edememesinin sonucu olarak, Almanya'da Nisan 2013'ten bu yana ilk kez gerileme yaşandı. Birleşik Krallık'ta ise imalat, hizmetler ve inşaat sektörlerinin tamamında aktivitenin zayıflamasına bağlı olarak üretim son 4 ayda üçüncü kez geriledi. Eylül ayında diğer Avrupa pazarlarında da özellikle imalat sanayi sektöründe olmak üzere, büyüme görünümü zayıf seyretti. Nitekim Euro Bölgesi'nde imalat sektörü üretimi 2012 yılının sonlarından beri gözlenen en yüksek oranda daraldı.



ABD'de büyüme hafif iyileşti



Türk imalat sektörü ihracatının yüzde 5'ini oluşturan, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de ekonomik aktivite Eylül ayında hafif ivmelendi. Buna rağmen, büyüme hızı zayıflığını korudu. Orta Doğu ekonomilerinin performansı üçüncü çeyrek sonunda karmaşık bir görünüm sergiledi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ekonomik aktivite belirgin bir hızda artmayı sürdürdü. Buna karşılık, Mısır, Katar ve Lübnan'da üretimin Eylül ayında yavaşladığı görüldü. Brezilya, Çin ve Rusya'da ekonomik aktivite artış gösterdi. Hindistan ekonomisinde ise zayıflık işaretleri dikkat çekti. Bu ülkede üretim son bir buçuk yılı biraz aşan bir dönemde ilk kez gerileme kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA