İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ekim'de 51.2'ye düştü

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Eylül'deki 51.9'dan, Ekim'de 51.2'ye geriledi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Eylül'deki 51.9'dan, Ekim'de 51.2'ye geriledi.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi'ndeki gelişmelere ilişkin şunları söyledi: "Özellikle ABD ve bazı büyük gelişmekte olan ekonomilerin güçlü performansları sayesinde Türk imalatçılarının ihracat iklimi iyileşmeye devam etti. Bununla birlikte, Covid-19 salgınında ikinci dalganın yaşandığı Avrupa 'da kışın yaklaşmasıyla birlikte tablonun kötüleştiği görülüyor. Türk imalatçıları için çok kritik bir pazar olan Avrupa'da talebin yavaşlaması, 2020 yılının geri kalanında ihracat satışlarını güvence altına almanın daha zor olabileceğine işaret ediyor."

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında güçlü seyreden pazarlardan biri, Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 5 olan ABD oldu. Dünyanın en büyük ekonomisinde üretim keskin bir artış göstererek Mayıs 2018'den beri en hızlı büyümeyi kaydetti.Covid-19 vaka sayılarının artması, birçok ülkede talebin düşmesine yol açtı. Bu nedenle ABD'deki tablonun aksine, Avrupa'da zayıflama belirtileri söz konusuydu. Ekim ayında Fransa, İtalya, İspanya, İrlanda ve Yunanistan'da üretim azalırken, Birleşik Krallık'ta ise büyüme sert bir şekilde yavaşladı. Avrupa'nın ana güç kaynağı, büyümenin güçlü şekilde devam ettiği ve hatta eylül ayına göre hafif ivme kazandığı Almanya oldu.PMI anketleri ile takip edilen ve Türk imalat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan Orta Doğu ülkelerinde dördüncü çeyreğin başında genel olarak pozitif eğilimler gözlendi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve Katar'da ekonomik aktivite büyüme sergilerken, daralma yaşayan tek ülke Lübnan oldu.Gelişmekte olan büyük ekonomilerin de dahil olduğu diğer birçok ülke de ekim ayında büyümebölgesinde kaldı. Brezilya, Çin ve Hindistan'da üretim güçlü şekilde arttı ve büyüme hızı önceki döneme göre artış gösterdi.

Sahra Altı Afrika ülkelerinde de cesaret verici performanslar gerçekleşti. Türk imalat sanayi ihracatının yüzde 1'ini oluşturan yedi ülkeden Güney Afrika'nın üretimi son bir buçuk yılda ilk kez artış kaydederken, Gana, Kenya, Nijerya ve Uganda'da büyüme ivme kazandı. Mozambik ve Zambiya gibi ekonomik aktivitenin azaldığı yerlerde ise daralma yavaşladı. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı