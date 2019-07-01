İSO Tu¨rkiye İmalat PMI yaklaşık son 1 yılın yükseğinde

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, haziranda 47,9 puanla son 11 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

İSO Tu¨rkiye İmalat PMI yaklaşık son 1 yılın yükseğinde

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, haziranda 47,9 puanla son 11 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Kaynak: Dunya.com

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