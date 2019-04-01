İso Tu¨rkiye İmalat Pmı Mart'ta 47.2'ye Yükseldi

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Mart'ta 47.2'ye yükselerek Temmuz 2018'den beri en yüksek düzeye çıktı.

IHS Markit'in, İstanbul Sanayi Odası için hazırladığı İstanbul İmalat PMI da Mart ayında 46.6 olarak ölçülerek, kentin imalat sektöründe belirgin yavaşlamanın sürdüğüne işaret etti.

İSO'dan yapılan açıklamada, "Buna rağmen üretimde son sekiz ayın en ılımlı yavaşlaması gözlendi. İstihdamdaki düşüşün oldukça sınırlı gerçekleşmesi de iyileşmeye yönelik sinyallerin olduğunu gösterdi" denildi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirme yapan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi:

"Hem üretim hem de istihdamdaki yavaşlamanın 2018 ortalarından bu yana gözlenen en düşük hızda gerçekleşmesi, Türk imalat sektörü açısından tünelin sonunda ışık olduğunu gösteriyor. Talebin zayıf seyri nedeniyle yeni sipariş almak en önemli zorluklardan biri olmaya devam ederken, sektörün genel olarak istikrar kazanmaya doğru yaklaştığı görülüyor." - İstanbul

Kaynak: DHA