İSO Sektörel PMI: Son dalga 10 sektörü olumsuz etkiledi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye Sektörel Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Nisan verilerine göre Covid-19 salgınının son dalgası, anket kapsamında takip edilen 10 sektörün tamamını üretim yönünden olumsuz etkiledi ve üretimde genele yaygın bir yavaşlama gözlendi.