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İSO: Sanayicinin döviz borcu, TL'ye çevrilsin

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Sanayiciler, keyfiyetten değil uygun maliyetli TL kredi bulamadığı için dövizle borçlandı.

27.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:13
İSO: Sanayicinin döviz borcu, TL'ye çevrilsin

Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Sanayiciler, keyfiyetten değil uygun maliyetli TL kredi bulamadığı için dövizle borçlandı. Yüksek döviz borçlarının TL'ye döndürülmesi konusunda teşvik edici bir model sunulmalı" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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