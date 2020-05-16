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İSO, pandemi sonrası için yol haritası hazırladı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, pandemi sürecinde de görüldüğü gibi Türkiye'nin aydınlık yarınları için üretim gücünü ve üretim arzusunu ayakta tutmak gerektiğini belirterek, "İSO olarak hazırladığımız 'Kovid-19 Sonrası Sektörel Riskler, Fırsatlar ve Yol Haritaları' projemiz...

İSO, pandemi sonrası için yol haritası hazırladı
16.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:30

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, pandemi sürecinde de görüldüğü gibi Türkiye'nin aydınlık yarınları için üretim gücünü ve üretim arzusunu ayakta tutmak gerektiğini belirterek, "İSO olarak hazırladığımız 'Kovid-19 Sonrası Sektörel Riskler, Fırsatlar ve Yol Haritaları' projemiz ile önümüzdeki dönemi Türk sanayisi için fırsata çevirmeye yönelik aksiyonları ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

İSO Meslek Komiteleri'nin Kovid -19 İstişare Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla telekonferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

İSO'dan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen İSO Başkanı Bahçıvan, yeni normale dönüşe iyi planlama ile hazırlanmak gerektiğini bildirdi.

"Bu krizi bir tünel olarak görürsek, tünele girdiğimiz noktadaki gerçeklerle, tünelden çıkacağımız noktadaki gerçekler aynı olmayacak." değerlendirmesinde bulunan Bahçıvan, şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinatörlüğünde yürütülen, tamamen 'Koronavirüsle mücadelede kazanımlarımızı kaybetmemeye odaklı normalleşme planı.' hepimize güven ve umut veriyor. Bu süreçte birinci önceliğimiz, sağlık, sağlık, sağlık diyerek tünelden az hasarla ve birbirimize bu hastalığı bulaştırmadan çıkabilmek olmalı. Bu süreçte Türkiye'nin üretmek zorunda olduğu bir kez daha görüldü.

Ülkemizin aydınlık yarınları için bu arzuyu ve üretim gücümüzü ayakta tutmak zorundayız. İSO olarak 'Kovid 19 Sonrası Sektörel Riskler, Fırsatlar ve Yol Haritaları.' projemizi başlattık.Proje ile küresel gelişmeleri de yakından takip ederek önümüzdeki yeni dönem için tüm sektörlerimizin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini tespit etmeye ve her yönüyle önümüzdeki dönemi Türk sanayisi için fırsata çevirmeye yönelik aksiyonları ortaya koymaya çalışacağız."

Salgının, tedarik zincirinin tek bir coğrafyaya bağlı olmasının sakıncalarını tüm dünyaya gösterdiğini anımsatan Bahçıvan, Avrupa dahil olmak üzere gelişmiş ekonomilerin alternatif tedarik merkezlerinin arayışı içinde olduğunu aktardı.

Türkiye'nin, dinamik üretim yapısı ve avantajlı coğrafi konumu ile birçok sektörde tedarik noktası anlamında konumunu güçlendirmeye aday ülkelerin başında geldiğini bildiren Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu fırsatı iyi değerlendirmeli, yeni yatırımları ülkemize çekmek için yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik adımları hızla atmalıyız. Yine firmalarımızın ve çalışanlarımızın kendilerini daha güvende hissedebilmeleri için bu konuda yetkin ve önde gelen İş Sağlığı Güvenliği (İSG) firmalarıyla çalışmalar yapıyoruz.

Bu kapsamda, işletmelerimizde daha sağlıklı çalışma koşulları açısından alınması gereken önlemler için her ölçekteki sanayi firmalarımıza rehber olacak bir model üzerinde çalışmaya başladık. Yakında sanayicilerin hizmetine sunacağız."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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