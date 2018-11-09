İso Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması Başlıyor

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), hem tarihi hem de turistik kimliğe katkısının arttırılması amacıyla Odakule pasajı için başlattığı tasarım yarışmasında, birinciye 50 bin lira, ikinciye 35 bin lira ve üçüncüye 20 bin lira para ödülü verilerek mansiyonlarla birlikte toplam 155 bin lira ödül verilecek.

Her gün yerli ve yabancı binlerce kişinin İstiklal Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasındaki bağlantısını sağlayarak önemli bir işlevi yerine getiren tarihi pasaj için düzenlenen İSO Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması'na 12 Kasım'da başlıyor.

Dünyaca ünlü turizm merkezlerinden olan ve kentin yaya trafiğinin omurgası niteliği taşıyan İstiklal Caddesi'ndeki pasajların bölgenin tarihi ve turistik kimliğine olan katkılarına büyük önem veren İSO, yarışma ile bu konuda farkındalığı da artırmayı planlıyor.

İSO Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması ile modern, işlevsel ve yenilikçi çevre yaratılması, kültür ve sanatın rekabet yoluyla geliştirilmesi ve güzel sanatların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Yarışma ile ayrıca sanayi odaklı, üretim kültürünün ve yerli üretimin önemine işaret eden, İSO'nun köklü geçmişini ve kurumsal kimliğini özgün bir bakış açısıyla destekleyen önerilerin geliştirilmesi de hedefleniyor. (Fotoğraflı) - İstanbul