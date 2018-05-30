İso'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinda Bilecik'ten de 10 Firma Yer Aldı

İstanbul Sanayi Odası'nca (İSO) hazırlanan Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde Bilecik'ten 10 firma yer aldı.

Açıklanan listeler sonrası değerlendirmede bulunan Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, "İstanbul Sanayi Odası tarafından 2017 yılı verileri dikkate alınarak hazırlanan 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasında şube kaydı bulunan 10 kuruluş yer aldı. İlimizde bu denli büyük kapasiteli firmaların yer alması ve ilimiz ekonomisine can vermeleri bizleri ziyadesi ile mutlu etmektedir. Bu ölçekteki yeni yatırımcıları, ideal bir yatırım ortamı olan ilimize çekmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Önümüzdeki yıllarda, ilimizde faaliyet gösteren diğer firmalarımızın da listede yer alması ve bu yıl listede yer alan firmalarımızın sıralamada daha üst sıralara yükselmesi dileklerimizle, ilk 500 firma içerisinde yer alan üyelerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK