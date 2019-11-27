İSO Meclisi'nin aylık olağan toplantısı - Erdal Bahçıvan
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İSO Meclisi'nin aylık olağan toplantısı - Erdal Bahçıvan

Toplantıdan görüntüler İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın konuşması İstanbul - İSO Meclisi'nin aylık olağan toplantısı - Erdal Bahçıvan - İSTANBUL.

27.11.2019 19:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:01
İSO Meclisi'nin aylık olağan toplantısı - Erdal Bahçıvan

Toplantıdan görüntüler

Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın konuşması İstanbul - İSO Meclisi'nin aylık olağan toplantısı - Erdal Bahçıvan - İSTANBUL

Kaynak: AA

Haber Videosu: İSO Meclisi'nin aylık olağan toplantısı - Erdal Bahçıvan
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