İSO Meclisi'nin aylık olağan toplantısı - Erdal Bahçıvan
Toplantıdan görüntüler İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın konuşması İstanbul - İSO Meclisi'nin aylık olağan toplantısı - Erdal Bahçıvan - İSTANBUL.
27.11.2019 19:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:01
Toplantıdan görüntüler
İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın konuşması İstanbul - İSO Meclisi'nin aylık olağan toplantısı - Erdal Bahçıvan - İSTANBUL
Kaynak: AA
Haber Videosu: İSO Meclisi'nin aylık olağan toplantısı - Erdal Bahçıvan