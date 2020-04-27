İSO, Kovid-19 nedeniyle daha hijyenik bir iş sağlığı modelini oluşturmaya çalışıyor İstanbul Sanayi Odası (İSO), insan sağlığı başta olmak üzere hayatın her alanını etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında sanayide hijyenik bir çalışma ortamının önemine dikkati çekti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), insan sağlığı başta olmak üzere hayatın her alanını etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında sanayide hijyenik bir çalışma ortamının önemine dikkati çekti.

İSO'dan yapılan açıklamada, İSO'nun, Türkiye'nin pandemi ile mücadelede sağlık alanında yakaladığı başarıyı, sanayi üretiminde de sürdürmesi için harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pandemi ile mücadele sürecinde, bazı ülkelerle birlikte Türkiye'de de normalleşme yolunda planlamaların yapıldığı, hatta bazı sektörlerde ilk adımların yavaş yavaş atılmaya başladığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede, üretim hayatımızın tüm paydaşlar açısından sağlıklı bir ortamda sürdürülebilmesi için önlemleri daha da artırmalıyız. Koronavirüs salgını hepimize gösterdi ki, bizler büyük bir değişimle karşı karşıyayız. İnsan sağlığı ile birlikte bütün bir ekosistemin geleceğini ön planda tutan yaklaşımlar artık günlük yaşamımızın bir parçası olmak zorunda. Bu yöndeki düşünce ve talepler global ölçekte de artık açık bir dille ifade ediliyor. Sosyal hayatımızdan eğitime, üretimden lojistiğe kadar her şey hepimiz için çok farklı olacak.

Kovid-19 hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, diğer yandan salgınla mücadelede de ilerleme kaydediliyor ve hayat yavaş yavaş normale dönüyor. İSO olarak, hayatın normal işleyişinde devam edebilmesi için üretimin de her zaman sürmesi gerektiğini savunuyoruz. Aynı şekilde, sanayi tesislerimizin (firmalarımızın) çalışma koşullarındaki olası risklerin de farkındayız. Gerek firmalarımızın gerekse çalışanlarımızın kendilerini daha güvende hissetmeleri için İSO olarak bu konuda yetkin ve önde gelen iş sağlığı güvenliği (İSG) firmalarıyla çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda, işletmelerimizde daha sağlıklı çalışma koşulları açısından alınması gereken önlemler için sanayi firmaları ile danışman firmaları bir araya getireceğimiz bir modeli hayata geçirmenin çabası içindeyiz. Başta üyelerimiz olmak üzere, üretim hayatımızın paydaşlarından gelen önerilerle şekillenecek bu model aracılığıyla daha sağlıklı koşullarda üretime katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA