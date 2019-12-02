İSO İstanbul İmalat PMI Kasım'da 54.2'ye yükseldi

02.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:00

İstanbul Sanayi Odası (İSO) İstanbul İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ekim ayındaki 53.6 düzeyinden, Kasım ayında 54.2 düzeyine yükselerek 21 ayın en yüksek düzeyine yükseldi.

İSO'dan yapılan açıklamada, " Kasım'da üretim, yeni siparişler ve istihdamın Ekim ayına göre daha yüksek oranda artmasına bağlı olarak, İstanbul imalat sektöründeki büyüme hızlanmayı sürdürdü. Öte yandan, girdi fiyatları on yılı aşkın dönemin en düşük oranında artarak firmaların ürün fiyatlarını üst üste üçüncü ay düşürmelerine imkan sağladı" denildi.

IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI anketine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "İstanbul imalat sektöründe büyüme Kasım ayında ivme kazanmayı sürdürdü. 2019'un son çeyreğinde beklenen güçlü ekonomik ortam, 2020'nin de pozitif bir yıl olacağına ilişkin umutları artırıyor. İmalatçıların iş hacmindeki artışa bağlı olarak güçlü bir personel alımı gerçekleştirmesi de işgücü piyasası açısından olumlu bir sinyal."Açıklamada, İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin, "imalat sanayinin kaydettiği performansı göstermek amacıyla tasarlanmış tek rakamlı, bileşik performans göstergesi" olduğuna işaret edilerek "Manşet gösterge; yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde ediliyor. 50.0 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret ediyor" denildi ve şu saptamalara şer verildi: PMI endeksi Kasım'da üst üste üçüncü ay eşik değer 50.0'nin üzerinde gerçekleşti ve sektörün faaliyet koşullarının daha da iyileştiğine işaret etti.Ekim'de 53.6 olarak ölçülen endeks Kasım'da 54.2'ye yükselirken sektördeki iyileşme Şubat 2018'den beri gözlenen en yüksek hızda gerçekleşti.Yeni siparişlerdeki artış ve piyasa koşullarındaki genel iyileşme, İstanbul imalatçılarının üretimine belirgin bir artış olarak yansıdı.Üretim hacmindeki genişleme üst üste ikinci ay hızlandı ve Şubat 2018'den beri en yüksek oranda oldu.Yeni ihracat siparişleri de artış gösterdi ama bu artış toplam yeni siparişlerdekine göre sınırlı kaldı.İstanbul firmaları, üretim gereksinimlerindeki artışa bağlı olarak güçlü şekilde personel alımı gerçekleştirdi.İstihdam yaratma hızı, anketin başladığı Ocak 2006'dan beri gözlenen en yüksek oranlardan biri olarak ve Ocak 2011'de kaydedilen rekor düzeye çok yakın gerçekleşti.Son veriler, İstanbul imalat sektöründe maliyet enflasyonu baskılarının daha da azaldığına işaret etti.Girdi fiyatlarındaki artış hızı üst üste altıncı ay azaldı ve son on buçuk yılın en düşük seviyesinde ölçüldü. Maliyet enflasyonunda süregelen azalmaya bağlı olarak firmalar ürün fiyatlarını Kasım ayında da düşürdü.Fiyatlar üst üste üçüncü ay gerileme kaydetti, ancak son düşüş ılımlı düzeyde gerçekleşti.Yeni siparişlerdeki yükselişe bağlı olarak imalatçılar satın alma faaliyetlerini artırdı. Ancak, girdilerin üretim süreçlerinde kullanılması sonucu girdi stokları azaldı.

Siparişlerin karşılanması için stoklara başvurulması nedeniyle de nihai ürün stoklarında son 1 yılın en belirgin düşüş görüldü.

Kaynak: DHA