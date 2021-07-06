İSO ikinci 500 listesinde Gaziantep'ten 38 firma yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020 Araştırması" sonuçlarına göre Gaziantep'ten 38 firma listede yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020 Araştırması" sonuçlarına göre Gaziantep'ten 38 firma listede yer aldı.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, geçen yılın zorluklarına rağmen büyük bir başarıya imza atarak Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020 Araştırması'nda listeye girme başarısı gösteren Gaziantepli 38 firmayı tebrik etti. 2020 yılına göre İSO İlk 500'de Gaziantep'ten 29 firmanın yer aldığını anımsatan Ünverdi, İSO İkinci 500'deki 38 firma ile birlikte, 2019 yılında 61 olan ilk 1000'deki firma sayısının 2020 yılında 67'ye çıktığını belirtti.

2020 yılında pandeminin oluşturduğu ekonomik tahribat nedeniyle sanayiciler olarak büyük bir mücadele verdiklerinin altını çizen Ünverdi, "Ani bir şok dalgası ile tüm dünyada gümrüklerin kapandığı, pazarın daraldığı, talebin azaldığı, lojistikten hammadde tedarikine kadar ekonomi zincirinin bozulduğu, dış ticaretin durma noktasına geldiği bir dönemde Gaziantep mücadelesini sürdürerek, ilk 500'de olduğu gibi İSO ikinci 500 sanayi kuruluşu arasındaki firma sayısıyla farkını ortaya koymuştur. Bu rakamlar üretimde, ihracatta ve istihdamdaki gücümüzün en güzel yansımasıdır" şeklinde konuştu.

"Normalleşme ile birlikte iyileşen koşullarla hızımızı daha da artıracak, teknoloji ve yüksek katma değerli üretimlerle ilk 1000'deki firma sayımızı daha da yukarılara taşıyacağız" diyen Başkan Ünverdi, açıklamasında, "Gaziantep girişimciliğiyle ülkemizin kalkınmasının temelini oluşturan sanayi alanında her koşulda büyümesini sürdürüyor. Gaziantep'in gücü kendi öz sermayesinden geliyor. Sanayi alanında kamu yatırımı olmaksızın ihracatta 5. sıraya yükselen şehrimiz, müteşebbis gücünü bir kez daha göstermiş ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde en fazla firmaya sahip olan 4'üncü il olmuştur. İnşallah mevcut potansiyelimizi de Gaziantep Sanayi Odamızın öncülüğünde ileri teknoloji ile taçlandıracak ve İSO 1000 listesindeki firma sayımızı daha da artıracağız" dedi.

Adnan Ünverdi, İSO ikinci 500 sonuçlarının kent sanayisi adına moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Bu başarıya ulaşmamızı sağlayan tüm sanayicilerimizi,

çalışanlarımızı ve emeği olan herkesi yürekten kutluyorum. Sanayimize ışık tutan böylesi bir çalışmayı yaptıkları için İstanbul Sanayi Odası'na ve çalışmada yer alan herekse teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı