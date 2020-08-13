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İSO ikinci 500 listesinde Gaziantep'in firma sayısı arttı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019 Araştırması" sonuçlarına göre Gaziantep'ten 35 firma listede yer aldı.

İSO ikinci 500 listesinde Gaziantep'in firma sayısı arttı
13.08.2020 13:44 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:48

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019 Araştırması" sonuçlarına göre Gaziantep'ten 35 firma listede yer aldı.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019 Araştırması'nda 2018 yılında 33 olan firma sayısının 35'e çıkmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Gaziantep'in her türlü koşulda bahane üretmeden çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam ettiğine vurgu yapan Adnan Ünverdi, listeye girme başarısı gösteren firmaları kutlayarak, "Bize bu gururu yaşatan tüm sanayicilerimize, çalışanlarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'ten ikinci 500 listesinde yer alan sanayi kuruluşlarının toplam üretimden satışının 10 milyar 317 milyon TL olduğunu ifade eden Adnan Ünverdi, "İSO İlk 500'de Gaziantep'ten 26 firmamız yer almıştı. Bugün açıklanan İSO İkinci 500'deki 35 firma ile birlikte ilk 1000'de Gaziantep'ten toplam 61 firmamız yer aldı. İnşallah önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğimiz yeni ve katma değeri yüksek üretimlerle firma sayılarımızı daha da artıracağız. Bu noktada Gaziantep Sanayi Odası olarak yaptığımız projelerle firmalarımıza bugüne kadar nasıl destek olduysak bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Adnan Ünverdi, günümüzde dünyanın tek gündem maddesinin Covid-19 salgını olduğuna işaret ederek, "Yaşanılan büyük sıkıntılara rağmen kentimizin üretim, ihracat ve istihdam başarısı ile bugün açıklanan İSO ikinci 500 sonuçları bize büyük moral oldu. Emeği geçen bütün sanayicilerimizi canı gönülden kutluyorum. Biz üreten bir şehiriz ve bundan sonra da ülkemiz ve dünya için üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Açıklamasının son bölümünde Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin önemine vurgu yapan Adnan Ünverdi, sözlerini şöyle tamamladı: "Tüm dünyada olduğu gibi ülke olarak Covid-19 salgınına karşı büyük bir mücadele yürütüyoruz. Bu mücadelede başarılı olabilmemiz de tüm kurallara titizlikle uyumaktan geçiyor. Hepimizin ailemize ve çevremize karşı sorumlulukları var. Başımıza gelmeden maske, mesafe, hijyen ve 14 kurala lütfen uyalım. Hiçbir şey yaşamımızdan daha değerli değil. Alınan önlemlere uyarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Kurallara uymayanları da lütfen uyaralım." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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