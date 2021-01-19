İSO hammadde tedariki için sektörel toplantılara başlıyor
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İSO hammadde tedariki için sektörel toplantılara başlıyor

19.01.2021 19:16 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:16
İSO hammadde tedariki için sektörel toplantılara başlıyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Covid-19 pandemisinin de olumsuz etkilediği küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için "Sektörel Tedarik Zincirleri Toplantıları" serisi başlattı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Covid-19 pandemisinin de olumsuz etkilediği küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için "Sektörel Tedarik Zincirleri Toplantıları" serisi başlattı. 

İSO'dan yapılan açıklamada, "İlki demir-çelik sektörü ile başlayacak, ardından petro-kimya ve tarımsal ürünler sektörleri ile devam edecek toplantılarda, temininden terminine ve fiyatına kadar temel hammaddelerde yaşanan ve sanayici açısından zorlayıcı bir noktaya doğru giden sıkıntılara dikkat çekilecek, küresel gelişmeler ve çözüm odaklı yapılabilecekler tartışılacak" denildi.

Açıklamaya göre, online toplantıların ilki, 20 Ocak Çarşamba günü demir-çelik sektörü için yapılacak.İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Özellikle birçok emtiada geçmiş dönemlerde eşine çok rastlamadığımız, gerçek arz ve talep esaslarına dayanmayan bir fiyat yükselmesi ve oynaklığına tanıklık ediyoruz" dedi.İSO açıklamasında, demir-çelik sektörünün makine, otomotiv, metal eşya, inşaat, savunma gibi pek çok önemli sektörün hammadde ihtiyaçlarını karşılaması bakımından, ekonominin rekabet gücü için kilit öneme sahip olduğu vurgulandı ve eklendi: "Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre Mart-Aralık 2020 döneminde cevher fiyatlarında yüzde 104, hurda fiyatlarında yüzde 92, yassı çelik fiyatlarında yüzde 48, kömür fiyatlarında yüzde 33 artış oldu. Bu tablo, demir-çelik üreticisi ve kullanıcısı sektörlerin tedarik zincirinde karşılaştığı sorunları ve alınabilecek önlemleri tüm paydaşlarla birlikte ele almanın aciliyetine işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde talebin artması beklenen sektörde ise Türkiye, özellikle yassı ürünlerde kapasite yetersizliği nedeniyle net ithalatçı konumda."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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