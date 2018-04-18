İso: Erken Seçim Ekonomi ve Üretim İçin Olumlu Bir Karar

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçiminin 24 Haziran Pazar günü yapılacağını açıklamasına ilişkin olarak, "Seçimin, bu yılın ilk yarısında yani 24 Haziran tarihinde yapılacak olmasını ekonomimiz ve üretim hayatımız için olumlu bir karar olarak değerlendiriyoruz" dedi ve ekledi:

"Erken seçim tartışmaları, son zamanlarda zaman zaman Türkiye'nin gündeminde yerini alıyordu. Biz İstanbul Sanayi Odası olarak Türkiye'nin istikrarı sağlayacak, belirsizliğin ortadan kalktığı, öngörülebilirliğin olduğu bir dönemi 2019 yılına kalmadan bir an önce yakalaması gerektiğini çeşitli platformlarda dile getirdik.

"Bu bağlamda 2018 sonbaharında olabileceği tahmin edilen seçimin, bu yılın ilk yarısında yani 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olmasını ekonomimiz ve üretim hayatımız için olumlu bir karar olarak değerlendiriyoruz.

"2018 yılının ikinci yarısını şimdiden belirsizliğin ortadan kalkacağı, öncelikli olarak ekonomiye odaklanacağımız bir dönem olarak görüyorum.

"Seçimin erkene alınması ayrıca 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum sonucu oluşturulması kararlaştırılan Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni de daha erken bir tarihte hayata geçirerek, yönetim sisteminde süregelen ikili yapıyı da ortadan kaldıracaktır. Birçok açıdan olumlu bulduğum erken seçim kararı ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." (Fotoğraflı) - İstanbul