Iso Dosyalarını Düzenleyin!

Sabit disklerinin boyutlarının büyümesiyle CD ve DVD imaj dosyaları sıkça kullanılır hale geldi. İmaj dosyaları genellikle ISO dosyaları olarak adlandırılıyorlar. Bu dosyalar, CD veya DVD'deki tüm verileri içerdiklerinden onları kolayca tekrar yazabiliyorsunuz.



UltraISO, ISO dosyaları oluşturmanıza, düzenlemenize ve dönüştürmenize izin veren bir araç. UltraISO ile ISO dosyalarını direkt olarak düzenleyebilir, içerisindeki klasörlere ve dosyalara erişip düzenleyebilirsiniz. Ön-yükleme (bootable) yapabilen bir ISO dosyasını düzenlemeniz halinde, dosyanız bu yeteneğini kaybetmeyecek. UltraISO ile CD ve DVD'leri kopyalayıp, çoğaltmanız da mümkün.



Sürükle bırak yöntemiyle kullanılabilen basit bir arayüze sahip UltraISO, Windows 10'dan 98'e neredeyse tüm Windows'larda çalışıyor. ISO'nun yanında desteklenen formatlar arasında ISO, .BIN, .IMG, .CIF, .NRG, .MDS, .CCD, .BWI, .ISZ, .DMG, .DAA, .UIF, .HFS var.



İndirin: UltraISO



