İSO Başkanı Erdal Bahçıvan soruları yanıtladı Açıklaması
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İSO Başkanı Erdal Bahçıvan soruları yanıtladı Açıklaması

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan soruları yanıtladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "2021 yılına bakacak olursak, yüksek ham madde fiyatları, sanayici açısından en önemli yönetilmesi gereken konuların başında.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "2021 yılına bakacak olursak, yüksek ham madde fiyatları, sanayici açısından en önemli yönetilmesi gereken konuların başında. Bu seyrin dünyada belli bir dönem daha devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Bahçıvan, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırma sonuçlarının açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Finansmandaki tabloya bakıldığında, finansman tarafında yüzde 60 küsura yakın, finansman gideri bölü faaliyet karı oranı olduğuna işaret eden Bahçıvan, bunun hala sanayicinin üzerindeki finansman maliyeti yükünün hala yüksek olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bahçıvan, faaliyet karlarının artışında finansmandan gelen bir etki olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Faaliyet karlarının artışında özellikle, ihracatta oluşmuş olan yılın ikinci yarısındaki, dış pazarlardaki Türkiye ihracatçısının, her ne kadar ihracatımız düşmüş de olsa, elde ettiği fırsatları daha iyi değerlendirdiğini görebiliyoruz. İkinci olarak ham madde alışlarını daha doğru götürebilen firmaların bu alanda daha güçlü bir değer sağlamasını etken olarak görebiliriz. Gıdadaki yüksek ham madde fiyatı artışlarının, üretilmiş olan sanayi mamulüne aynı oranda yansıtılmadığı gerçeği ortaya çıkıyor.

Bu da dönem dönem "gıda fiyatları artıyor" ithamlarının, sanayici ve perakendeci üzerinde önüne geçen çok önemli bir gerekçe zaten. Ham maddedeki yoğun artış sanayici tarafından adeta sübvanse ediliyor. Oradaki kar kaybına rağmen, sanayici böylesi zorlu koşullarda piyasaya üretimini yaparak süreci götürüyor. Ham maddedeki artışın birebir gıdada pazara, perakendeye, müşteriye yansımadığını görmekteyiz."

"Satıştan daha ziyade, üretimi doğru, verimli yönetmek gerekli"

İSO 500 şirketlerinin her geçen sene ortama uyumlu şekilde kendilerine geliştirdiklerine işaret eden Bahçıvan, "Özellikle içinde bulunduğumuz dönem en çok hammadde tedarikinin doğru yönetilmesi gereken bir dönem. Satıştan daha ziyade, üretimi doğru yönetmek, verimli yönetmek, tedarik yönetimini, hammadde tedarikini iyi planlamak gerekli. Bu konuda firmalarımızda güçlü bir beceri olduğunu gözlemliyoruz, yönetim kabiliyeti oluştu." diye konuştu.

Bahçıvan, yabancı sermayeli şirket sayısının ilk 500'de azalmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yabancı sermayeli firma sayımızdaki düşüşü önemsemek lazım. Türkiye gibi sermaye kıtlığı çeken bir ülkenin, sadece kısa vadeli vur-kaç sermaye girişlerine değil, uzun vadeli ülkeye nitelik sağlayacak, nitelikli yatırım getirecek, yabancı firmalara ihtiyacı var. Her geçen sene bu sayının azalması konusunu hafife almamak gerek. Yerli firmalarımızın güç kazanması çok önemli ama global ölçekteki bir dünya rekabetinde de mutlaka güçlü ortaklıklar gerekli. Önümüzdeki İSO 500'lerde yabancı sayısının artırmasını umut ediyorum."

İSO Başkanı Bahçıvan, geçen yıl ortaya konan düşük faizli borçlanma hamlesinin, özellikle iç piyasada önemli bir tüketim ivmesi yarattığını dile getirdi.

Bunun etkilerinin de İSO 500'de kısmi olarak kendini gösterdiğine dikkati çeken Bahçıvan, geçen yıla ilişkin değerlendirmesinde salgından dolayı hizmet sektöründeki tüketimin sanayiden beslenen tüketimlere kaydığını anımsattı.

Bahçıvan konuşmasında finansal istikrarın ekonomik gelişim için önemine de değindi.

2021 yılında, yüksek ham madde fiyatlarının, sanayici açısından en önemli yönetilmesi gereken konuların başında olduğunu aktaran Bahçıvan, bu seyrin dünyada belli bir dönem daha devam edeceğini söyledi.

Bahçıvan, salgından dolayı kısmi kapanmaların yaşandığı sürecin aşı ile birlikte bir an önce normal seyrine dönmesi umudunu paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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