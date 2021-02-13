İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'dan Kadir Topbaş için taziye mesajı Açıklaması
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İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'dan Kadir Topbaş için taziye mesajı Açıklaması

13.02.2021 21:09 | Son Güncelleme: 13.02.2021 21:12
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'dan Kadir Topbaş için taziye mesajı Açıklaması

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, eski Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, eski Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

İSO'dan yapılan yazılı açıklamada Bahçıvan, Topbaş hakkında, "Kıymetli çalışmalarla değerli eserler bıraktı, sanayimize yönelik çalışmalarda yanımızda oldu." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan'ın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Her zaman zarif ve mütevazı duruşuyla tam bir İstanbul beyefendisi olarak hatırlayacağımız, İstanbulumuza yaptığı kıymetli çalışmalarla değerli eserler bırakmış olan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Görev süresi boyunca sanayimize yönelik çalışmalarımızda her zaman yanımızda olan sayın Topbaş'ı hep sitayişle hatırlayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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