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İSO Başkanı Bahçıvan: Tedarikçilerdeki Çin antipatisini fırsata çevirebiliriz

İSO Başkanı Bahçıvan: Tedarikçilerdeki Çin antipatisini fırsata çevirebiliriz
05.05.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:43

Online olarak gerçekleştirilen sohbet toplantısında konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, yurtdışındaki tedarikçilerde Çin antipatisi oluştuğunu, bunun uzun vadede fırsata çevirilebileceğini söyledi.

Online olarak gerçekleştirilen sohbet toplantısında konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, yurtdışındaki tedarikçilerde Çin antipatisi oluştuğunu, bunun uzun vadede fırsata çevirilebileceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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