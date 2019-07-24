İSO Başkanı Bahçıvan: TCDD bir an önce özelleştirilmeli

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, karayolu ve havayolu taşımacılığındaki başarının deniz ve demiryolu taşımacılığında da kendini göstermesi gerektiğine dikkat çekerek, "TCDD'nin özelleştirilmesi bir an önce tamamlanmalı" dedi.

İSO Başkanı Bahçıvan: TCDD bir an önce özelleştirilmeli

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, karayolu ve havayolu taşımacılığındaki başarının deniz ve demiryolu taşımacılığında da kendini göstermesi gerektiğine dikkat çekerek, "TCDD'nin özelleştirilmesi bir an önce tamamlanmalı" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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