İSO Başkanı Bahçıvan: "Sanayi sektörümüze verilen destekler, üretim olarak geri dönmektedir"

13.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:24

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, öncü göstergelerin, sanayi üretimindeki iyileşmenin ve artış ivmesinin ocak ve devam eden aylarda da süreceğini gösterdiğini belirterek, "Bütün bunlar göstermektedir ki sanayiye verilen destek üretime, istihdama ve ekonomik dengelenmenin kalıcılaşmasına verilen destektir, boşa gitmemektedir." ifadelerini kullandı.

İSO açıklamasında görüşlerine yer verilen İSO Başkanı Bahçıvan, TÜİK'in açıkladığı aralık ayına ait sanayi üretimi verisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Aralık ayı sanayi üretimi verilerinin, sanayinin çarklarının zor koşullarda bile döndüğünü göstermesi açısından önemli ve geleceğe dair umutları artıran bir gösterge olduğunu belirten Bahçıvan, "Yıllık bazda yüzde 8.6'lık sanayi üretimi artışı ve aynı şekilde yüzde 9.1'lik imalat sanayi üretim artışında bir baz etkisi olsa da bu veriler sanayi sektörü aktivitesinde genele yayılan bir toparlanma eğiliminin olduğuna işaret etmektedir. Bu tabloda özellikle ekonomimizde son bir yıl içindeki genel dengelenmeye paralel olarak enflasyonist baskılardaki geri çekilme, faizlerdeki düşüş ve kredilerdeki ivmelenin yarattığı iç talepteki canlılık da belirleyici olmuştur." ifadelerini kullandı.

"İhracat İklim Endeksi'ndeki artış, ekonomide olumlu hareketlenmenin bir işareti"

Bahçıvan, İSO olarak açıkladıkları öncü göstergelerin, sanayi üretimindeki iyileşme ve artış ivmesinin ocak ve devam eden aylarda da süreceğini gösterdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ocak ayı öncü göstergelerine bakıldığında İSO Türkiye İmalat PMI endeksinin 51,3 ile son 22 aylık dönemde ilk kez 50,0 eşiğini geçtiğini gördük. Yeni sipariş endeksinin 2018 Mart'tan beri en yüksek seviyeye ulaşması ise dikkati çekti. Yine İSO olarak açıklamakta olduğumuz İhracat İklim Endeksi'ndeki son beş ayın en yüksek seviyesi olan 51,1 rakamı da ekonomik aktivitedeki olumlu hareketlenmenin bir başka işaretidir.

Öte yandan reel kesim güven endeksinin 106,4 ile son 20 ayın en yüksek ikinci seviyesinde olması da sanayi üretimindeki moralitenin yüksekliğini ifade etmektedir. Bütün bunlar göstermektedir ki sanayiye verilen destek üretime, istihdama ve ekonomik dengelenmenin kalıcılaşmasına verilen destektir, boşa gitmemektedir."

Kaynak: AA