Haberler » Ekonomi » İSO Başkanı Bahçıvan: Salgını avantaja çevirme yaklaşımı doğru değil - Ekonomi

İSO Başkanı Bahçıvan: Salgını avantaja çevirme yaklaşımı doğru değil

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, çok boyutlu bir tehdit olan koronavirüsün global ekonomiyi yıpratacağına dikkat çekerek, "Dünyada önemli bir endişe havası yaratan bir salgını, kısa vadeli bir anlayışla avantaja çevirme yaklaşımı doğru değil" dedi.

26.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:15
İSO Başkanı Bahçıvan: Salgını avantaja çevirme yaklaşımı doğru değil

Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, çok boyutlu bir tehdit olan koronavirüsün global ekonomiyi yıpratacağına dikkat çekerek, "Dünyada önemli bir endişe havası yaratan bir salgını, kısa vadeli bir anlayışla avantaja çevirme yaklaşımı doğru değil" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler