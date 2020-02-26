İSO Başkanı Bahçıvan: Salgını avantaja çevirme yaklaşımı doğru değil

26.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:15

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, çok boyutlu bir tehdit olan koronavirüsün global ekonomiyi yıpratacağına dikkat çekerek, "Dünyada önemli bir endişe havası yaratan bir salgını, kısa vadeli bir anlayışla avantaja çevirme yaklaşımı doğru değil" dedi.