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İSO Başkanı Bahçıvan: "Gelecek meslek liselerinde"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, lise tercihlerinde önceliğin meslek liselerine verilmesi gerektiğini belirterek, "Daha önce mezun olduklarında sanayici ile temas kurmakta zorlanan bu okullarımızın öğrencileri, artık sanayicilerimiz ile el ele kol kola...

İSO Başkanı Bahçıvan:
20.07.2020 13:13 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:13

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, lise tercihlerinde önceliğin meslek liselerine verilmesi gerektiğini belirterek, "Daha önce mezun olduklarında sanayici ile temas kurmakta zorlanan bu okullarımızın öğrencileri, artık sanayicilerimiz ile el ele kol kola eğitimlerini sürdürüyor. Mezun olduklarında ise büyük ölçüde 'ara' değil 'aranan eleman' olarak üretim hayatındaki kariyerlerine başlıyor." ifadelerini kullandı.

İSO açıklamasında görüşlerine yer verilen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, son yıllarda sanayiciler olarak Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, ülke için büyük bir görev üstlendiklerini belirterek, "Bu çerçevede meslek liselerini eski saygın ve nitelikli günlerine hızla kavuşturmaktayız. Öğrenciler ve aileler lise tercihlerinde önceliği meslek liselerine vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'daki 35 meslek lisesi öğrencilerini geleceğe hazırlamak adına, sanayicilerin de içinde olduğu "ortak yönetim modeli" ile 2 yıldır çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların meyvesinin daha ilk yılda görüldüğünü aktaran Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl okul tercihlerinde yüzde 100'e yakın doluluğu yakalayan meslek liselerinin bu yıl da aynı yoğun talebi görmesini bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde sanayiciler olarak büyük bir motivasyonla ve tüm imkanlarını seferber ederek meslek liselerinin yeniden tercih edilir, saygın birer eğitim kurumu olmalarının yolunu oluşturduk.

Son bir yıldaki dokunuşlarla potansiyelini harekete geçirdiğimiz meslek liselerimiz adeta yıldızlaşmaya başladı. Daha önce mezun olduklarında dahi sanayici ile temas kurmakta zorlanan bu okullarımızın öğrencileri, artık okula kayıt oldukları anda sanayicilerimiz ile el ele kol kola eğitimlerini sürdürüyor. Mezun olduklarında ise büyük ölçüde 'ara' değil 'aranan eleman' olarak üretim hayatındaki kariyerlerine başlamış oluyor."

Bahçıvan, milyonlarca öğrencinin kendi geleceklerini belirleyeceği bu günlerdeki LGS seçimlerinde, meslek liselerinin dikkate alınarak seçimlerin ona göre yapılmasını önerdiğini vurgulayarak, "Çünkü tercih yapacak olan öğrenci ve velilerimizin şunu bilmesini isterim ki; gelecek meslek liselerindedir. Bu nedenle LGS sonuçlarının da açıklandığı ve tercihlerin yapılacağı bu dönemde hem velilerimiz hem de değerli çocuklarımıza okullarımızı seçmelerini öneriyorum. Yeni öğrencilerimizle birlikte 2019-2020 eğitim ve öğretim yılındaki performansımızın kat be kat daha iyisini ortaya koyacağımızdan kuşku duymuyorum." ifadelerini kullandı.

İSO, 35 okula hamilik yaptı ve olumlu sonuçlar aldı

İSO, Milli Eğitim Bakanlığı ile 1,5 yıl önce imzaladığı Mesleki Eğitim İş birliği Protokolü çerçevesinde 35 okula hamilik yaptı ve geçen süre içinde yaptığı çalışmalardan olumlu sonuçlar aldı.

Okullara nitelikli öğrenci çekmek, öğrenciyi okulda ve iş yerinde istihdam odaklı olarak yetiştirmek ve öğrenciye mezun olduğu alanda sürdürülebilir nitelikli iş temin etmek amacıyla her okul ile tek tek ilgilenen sanayiciler, geçen süre içinde somut çıktılara ulaştı.

İSO, özellikle son bir yıldır ilgili sanayi sektöründen sanayicilerin bizzat ilgilendiği meslek liselerini, hem eğitim formasyonu ve hem de staj olanakları açısından çok daha güçlü hale getirdi.

Kovid-19 salgınının başladığı günden bu yana bu meslek liseleri, birçok alandaki üretimi ile öne çıktı. İSO himayesindeki birçok okul; cerrahi maske ve siperlikli maskeden medikal tulum ve önlüğe, dezenfektandan çamaşır suyuna kadar, öncelikli ihtiyaç alanlarında üretim yaptı.

Ayrıca cerrahi maske makinesi, solunum cihazı, üç boyutlu yazıcı gibi yüksek teknoloji ürünleri geliştirdi.

İSO, bu başarıyı, proje ortağı olduğu okullarla bizzat ilgilenen 20 bini aşkın üyesiyle birlikte 35 okulda oluşturduğu ortak yönetim modeliyle yakaladı.

Sanayiciler, okul yönetimleri ve öğretmenlerle birlikte, meslek lisesi öğrencilerine parlak bir gelecek hazırlamak için gerek okullara giderek, gerekse öğretmen ve öğrencileri kendi sanayi tesislerine götürerek yoğun mesai harcıyor.

Bu çerçevede bugüne kadar birçok öğrenciye teknik gezi imkanı sağlandı.

Kaynak: AA

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