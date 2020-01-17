İSO Başkanı Bahçıvan: "Enerji tüketimi arttığında verimlilik önem kazanıyor"

17.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:16

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Türkiye'nin enerji tüketimi arttıkça enerji verimliliği her zamankinden daha fazla değer kazanıyor." dedi.

İSO'nun geleneksel çevre ve enerji ödülleri kapsamında bu yıl ikincisini düzenlediği Enerji Verimliliği Ödülleri törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda sanayici katıldı.

Ödül töreninde konuşan Bahçıvan, Enerji Verimliliği ödülleri ile toplumsal farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Enerji, arzu ettiğimiz yüksek ve sürdürülebilir büyüme ile toplumsal refah artışı için çok önemli bir role sahip. Türkiye'nin enerji tüketimi arttıkça enerji verimliliği her zamankinden daha fazla değer kazanıyor. Sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabetçiliğin en temel unsurlarından enerji verimliliği, kaynakların doğru kullanılmasının kendini göstereceği en önemli alanlardan biri. Kaynakları kıt olan bir ülke olarak, enerji verimliliğini doğru modellersek buradan kaynak yaratabiliriz ve böylece ülkemiz kazanır.

Enerji verimliliği yatırımları sermaye gerektiriyor. Türkiye'de uygulanan teşvikler de belli bir düzeyde sanayiciye destek oluyor. Bu desteklerin sanayimiz için cazip hale getirilmesinin, enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasına büyük faydası olacaktır. Yenilenebilir enerji, öz kaynaklarımızın kullanılması, enerji ithalatımızın azaltılması yoluyla ödemeler dengesinin iyileştirilmesi, üretim sürecinde enerji girdi maliyetlerini düşürmesi ve çevresel etkilerinin az olması sebebiyle büyük önem arz ediyor."

Sanayinin enerji ihtiyacının sürekli, kaliteli ve uygun maliyetle karşılanmasının, üretimin devamı için elzem olduğunu belirten Bahçıvan, tüketicilerin elektriklerini tamamen yenilenebilir enerjiden karşılamak istemeleri halinde kullanılabilecek yeni bir tarife modelinin çalışıldığını ve bu mevzuatın da en kısa sürede yayımlanmasını beklediklerini ifade etti.

Bahçıvan, ayrıca yapımı planlanan iki nükleer güç tesisinin tedarik sisteminde yer almak isteyen firmaların bireysel çabalarının yetersiz kaldığını, nükleer sanayi sektörü oluşturulması adına ulusal bir plan ve program dahilinde kamu tarafından finanse edilerek yerli sanayiyi destekleyecek ve yönlendirecek bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bahçıvan, 2019 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın atmış olduğu önemli ve stratejik adımlara şahit olduklarını söyledi.

İstanbul Sanayi Odası olarak Türkiye'nin ekonomik, toplumsal, çevresel, kültürel ve bilimsel konularında çözüm arayışlarının parçası olmaya dayalı bir sorumluluk almasını benimsediklerini kaydeden Bahçıvan, enerji ve ekonomik gelişmeler birbirinden asla ayrılamaz. Bu bağlamda zorlu iki yılı geride bıraktıklarını belirtti.

"Büyük Ölçekli İşletme Enerji Verimliliği Projesi" kategorisinde birinci TÜPRAŞ İzmir Rafineri

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Enerji Verimliliği Ödüllerinde, "Büyük Ölçekli İşletme Enerji Verimliliği Projesi" kategorisinde birinciliğe U-7000 Revamp ile Enerji Tasarrufu projesiyle TÜPRAŞ İzmir Rafineri layık görülürken, ikinci Yüksek Verimli Buz Soğutmalı Vakum Sistemi ile Enerjide Sürdürülebilirlik projesiyle Besler Gıda, üçüncü Atık Isının Isı Pompası Kullanılarak Sıfır Ayakiziyle Geri Kazanılması projesiyle Tofaş, dördüncü Şişecam Enerji İzleme Sisteminde Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti Uygulaması projesiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., beşinci ise Elektrik, Doğalgaz Kaynaklarının Verimli Kullanılması projesiyle Organik Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

Kaynak: AA