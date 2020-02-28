İSO Başkanı Bahçıvan: "En çok ihtiyaç duyacağımız şey birlik ve beraberlik içinde hareket etmek...

28.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:38

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Bahçıvan, "Böylesi olağanüstü günlerde en çok ihtiyaç duyacağımız şey birlik ve beraberlik içinde hareket etmek olacaktır." dedi.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Bahçıvan şu açıklamalarda bulundu:



"Bugün millet olarak derin bir acı ve üzüntü içindeyiz. İdlib'den gelen şehit haberleri millet olarak yüreklerimizi yaktı. Böylesi olağanüstü günlerde en çok ihtiyaç duyacağımız şey birlik ve beraberlik içinde hareket etmek olacaktır. Zorlukları aşmasını bilen bir milletiz. Sabır, dayanışma, ülke menfaatlerini her şeyin üstünde tutma bu süreçte en başta gelmelidir.



Tüm ülkemizi yasa boğan şehitlerimiz için Allah'tan Rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Allah şehitlerimizin ailelerine, sevenlerine ve milletimize sabır versin, görevleri başında olan Mehmetçiğimizi korusun, yardımcısı olsun." - İSTANBUL

Kaynak: İHA