İSO Başkanı Bahçıvan: Arzu ettiğimiz büyüme, 'nitelikli büyüme'dir
İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nin, yılın ilk aylık olağan toplantısından konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, "Değişim çağında geleceğe ilişkin endişeleri azaltmak için arzu ettiğimiz büyüme, 'nitelikli büyüme'dir" ifadelerini kullandı.
22.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:08
İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nin, yılın ilk aylık olağan toplantısından konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, "Değişim çağında geleceğe ilişkin endişeleri azaltmak için arzu ettiğimiz büyüme, 'nitelikli büyüme'dir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com