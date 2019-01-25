İso/ Bahçıvan: Sanayimizin En Önemli Eksiği Yetişmiş Elemanlar

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayinin en önemli eksiğinin yetişmiş elemanlar olduğunu söyledi.

"Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imza töreninde konuşan Bahçıvan, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası arasında imzalanan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imza töreninde şunları söyledi:

"Sanayi ve üretim toplumu olmanın en değerli anahtarı ve çözümü; nitelikli istihdam, nitelikli eğitim, nitelikli mesleki eğitim olacaktır.

"Sanayi üretiminin de omurgasını oluşturan ve mesleki-teknik eğitimi içeren ortaöğretim seviyesinin genel istihdam içindeki payı Almanya için yüzde 58, Güney Kore için yüzde 39 iken bu oran ülkemizde yüzde 20'dir.

"Bu tablo, mesleki eğitimde yapılacak iyileştirmeye ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu göstermesi açısından önemlidir.

"Sanayimizin en önemli eksiğinin yetişmiş eleman olduğunu görmekteyiz. Ne yazık ki ülkemizin geleceği adına en çok övündüğümüz, umut bağladığımız, en büyük zenginliğimiz dediğimiz genç nüfusumuzun üretim ekonomisi ile bağları bugün zayıflamış bulunmaktadır.

"Kararlı, ısrarlı ve takipçi olduğumuz müddetçe, bugün burada altına imzalarımızı attığımız sanayi-eğitim iş birliği projesinin başarısının Türkiye'nin diğer şehirlerine de aynı güçlü ışığı saçarak katkı vereceğine inanıyoruz.

"İSO olarak şu ana kadar karşılıklı ve titiz bir çalışmayla belirlenen komite ve meslek gruplarımızın, sanayi sektörlerimizin eşleşmelerinin her birinin takipçisi olacağız." - İstanbul

Kaynak: DHA