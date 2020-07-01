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İSO/Bahçıvan: Sanayi ve üretimden gelen olumlu göstergeler umut veriyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Covid-19 salgınının ülke sanayisi üzerindeki olumsuz etkilerinin, sanayi ve üretim ayağında her geçen gün daha olumluya döndüğünü ve bunun umut verici olduğunu söyledi.

İSO/Bahçıvan: Sanayi ve üretimden gelen olumlu göstergeler umut veriyor
01.07.2020 10:55 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:58

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Covid-19 salgınının ülke sanayisi üzerindeki olumsuz etkilerinin, sanayi ve üretim ayağında her geçen gün daha olumluya döndüğünü ve bunun umut verici olduğunu söyledi.

Bunun ilk önemli işaretlerini bugün İSO Türkiye İmalat PMI Haziran ile İSO Türkiye Sektörel PMI Haziran Raporlarında ki sıçramalarda net bir şekilde gördüklerini söyleyen Bahçıvan, İSO Türkiye İmalat PMI endeksinin Mayıs'taki 40.9 düzeyinden Haziran ayında 53.9'a çıktığını dikkat çekti ve sektörel endekslerde de genele yayılan belirgin bir iyileşme olmasının sevindirici olduğunu vurguladı.

Sanayi faaliyetlerindeki en önemli göstergelerden biri olan ve oda olarak verdikleri kapasite raporlarındaki ciddi artışa da dikkat çeken Bahçıvan, "Haziran ayında 747 firma, odamız kapasite raporu müracaatında bulundu. Bu sayı 2020 yılı için koronavirüs öncesi aylara göre daha yüksek bir müracaat sayısı iken, haziran ayı bazlarında da İSO tarihindeki en iyi sayıdır. Bununla birlikte odamıza üyelik müracaatlarında da son haftalarda bir artışın olması sanayiye dönüşün ve beklentilerin olumlu olması anlamında umutlarımızı artırmaktadır" dedi.İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayiye yönelik doğalgaz fiyatlarında en son yapılan yüzde 12.5'lere varan indirime de değinerek, "Birçok sanayi sektörümüzün  en önemli girdilerinden biri olan doğalgazdaki bu indirimi önemli ve rekabet gücümüze katkı anlamında moral verici buluyoruz. Elektrik fiyatlarında da benzer bir indirimin bu süreci daha da olumlu yönde taçlandıracağını beklemekteyiz" dedi.

Bahçıvan, son olarak Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan kısa çalışma ödeneğine de değinerek, "Geçen hafta dile getirdiğimiz kısa çalışma ödeneğinin kısa süreli de olsa uzatılmasını, bu karara ihtiyacı olan sektörlerimizin ve istihdamımızın korunması açısından değerli buluyoruz" diye ekledi. (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

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