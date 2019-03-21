İso/bahçıvan: Dijitalleşme Kalkınma Stratejimizin Merkezinde Olmalı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Dijital devrime dayanan yeni sanayileşme perspektifi, artık kalkınma stratejimizin merkezinde yer almalı" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türk sanayisinin dijital dönüşümüne yaptıkları güçlü ve verimli katkıyı düzenlediği "İSO Dijital Dönüşüm Ofisi Lansmanı ve Sanayide Dijital Dönüşümün Kilometre Taşları" paneli ile sürdürdü.

İstanbul Kalkınma Ajansı katkılarıyla ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ev sahipliğinde düzenlenen, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ile çok sayıda sanayi firması temsilcisinin katıldığı panelde, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören moderatörlüğünde Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy ve İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi ve CTECH Bilişim Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Faruk Sarı görüşlerini paylaştı.

Panelin açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yeni sanayi çağına hazır olmak ve sanayicileri bilinçlendirmek konusunda birçok etkin çalışma yaptıklarını vurguladı.

Bahçıvan, sanayiciler olarak da dijitalleşme sürecinin endüstrilerdeki bütün üretim şekillerini değiştirdiğine ve üretim sistemlerini yeniden oluştuğuna tanıklık ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu değişim, sanayinin sadece üretim hatlarına da indirgenmemeli. Sanayide dijitalleşme derken artık bir şirketin bütün çalışma ve süreçlerinin dijitalleşmesi aklımıza gelmeli. Bu yeni dönem, kendi kendini düzenleyebilen otonom üretim sistemleri vaat ediyor. Tıpkı cep telefonlarının giderek akıllanması gibi bu gelişmenin odağında olan fabrikalar da akıllanıyor. Öyle ki ülkemizde henüz ilk örneklerini gördüğümüz, gelişmiş ülkelerde ise hızla yaygınlaşan "Akıllı Fabrika", bir kavram olarak literatürde de yerini almış durumda. Diğer taraftan yapay zeka ve derin öğrenme, geleceğin dünyasının en önemli rekabet alanlarından biri olmaya aday. Bu noktada altını çizmemiz gereken gerçek; dijitalin yarattığı yeni üretim ekosistemi perspektifidir. Bu bağlamda Türkiye'nin de şekillenmekte olan yeni nesil sanayi anlayışını benimsemesi ve bu doğrultuda bir dönüşüme kendini hazırlaması gerçeğidir."

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri de, "Dijital teknoloji tedarikçilerinin ve üreticilerinin en büyük ihtiyacı finansman olduğunun bilincindeyiz. İSTKA olarak bu konuların destekçisiyiz. Veri iletişim dijitalleşmenin altyapısını oluşturuyor. Dijitalleşmenin ön koşulu dijital iletişim konusunda önemli adımlar atacağız. Dijital Dönüşüm Ofisi dijitalleşme konusunda sanayiciler için yol haritası sunacak" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören moderatörlüğünde gerçekleşen Sanayide Dijital Dönüşümün Kilometre Taşları panelinde konuşan Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, "Dijitalleşme, şirketlerin bu dönemde odaklanması gereken en önemli konulardan biri. Şirketler için seçenek değil gerekli bir değişim. Çalık Digital ile biz de Türkiye'de ve bölge coğrafyalarda, 'Dijital Dönüşüm İş Ortağı' olarak hem kamuya hem de özel sektöre hizmet vermek istiyoruz. Çalık Digital ve İSO Dijital ekiplerinin birlikte çalışacağı iş birliği kapsamında, İSO'ya üye sanayi kuruluşlarına dijitalleşme yol haritalarının belirlenmesi için destek sağlanması amacıyla bu projeyi geliştirdik. İSO Başkanı Sayın Bahçıvan'a da teşekkür etmek istiyorum. Son derece vizyoner bir proje başlattılar, biz de işin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Dijital dönüşümün şirketler için üretkenlik ve inovasyon alanında büyük kazanımların önünü açacağını vurgulayan GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy, "3 milyar insanın bağlandığı tüketici internetinde yüz milyarlarca dolara varan gelir ve verimliliğe tanık olduk. 2020 yılında öngörülen 50 milyar nesnenin ve 9 milyar insanın bağlı olduğu Endüstriyel İnternette ise bu değerin trilyonlarca dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye'nin rekabet gücü yüksek ekonomiler arasında yer alabilmesi için endüstrilerdeki bu gelişmeleri yakından takip etmesi ve hızlı adımlar atması gerekiyor" dedi. İSO Meclis Üyesi ve CTECH Bilişim Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Faruk Sarı "Dünyada önemli bir rekabet söz konusu. Bu dönüşüm maalesef sanayiyi de vuracak. Çünkü otomotize olmak, işsizlik de demek. İSO'nun bu öngörüyle sanayinin dijital dönüşüme adaptasyonu konusunda taşın altına elini koyması takdire şayan" dedi. (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA