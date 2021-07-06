'İSO 500' ikinci listesinde Manisa'dan 16 firma yer aldı
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'İSO 500' ikinci listesinde Manisa'dan 16 firma yer aldı

'İSO 500' ikinci listesinde Manisa'dan 16 firma yer aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İstanbul Sanayi Odası (İSO), mayıs ayında açıkladığı "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020" araştırmasının ardından daha çok KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020" araştırmasının sonuçlarını da açıkladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), mayıs ayında açıkladığı "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020" araştırmasının ardından daha çok KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020" araştırmasının sonuçlarını da açıkladı. Açıklanan verilere göre bu yıl ikinci 500 listesinde Manisa'dan 16 firma yer aldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, listede yer alan firmaları tebrik etti. İSO ikinci 500 listesinde yer alan 16 firmayla gurur ve onur duyduklarını belirten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan ikinci 500 sanayi kuruluşu listesinde odamıza kayıtlı üyelerimizden merkezi ilimizde olan 9 firma ile birlikte yine odamıza kayıtlı olarak bölgemizde üretim yapan ama merkezleri başka şehirde olan 7 firmamızla birlikte devler liginde Manisa'dan 16 firmamız yer aldı" dedi.

Dünyada yaşanan korona virüs salgınına rağmen Manisalı sanayicilerin üretime, istihdama ve ihracata devam ederek başarı öyküleri yazdığını belirten Başkan Yılmaz, "Pandeminin yaşandığı 2020 gibi zorlu bir yılda sanayicilerimiz büyük bir özveri ile çalışmaya üretmeye ve ülkemize katma değer yaratmaya devam etti. Sanayicilerimiz, bir yandan dünyada yükselen gümrük duvarlarının ve küresel ekonomideki yavaşlamanın etkilerini hissederken, yurtiçinde de 2019'da yaşanan finansal şokların yaralarını sarmaya çalıştı. Her şeye karşın İSO İkinci 500 verilerinde de görüyoruz ki sanayinin ve sanayicimizin 2020 yılının zorlu koşullarında göstermiş olduğu performans takdire şayandır. Sanayicilerimiz bugünkü pandemi koşullarında görüldüğü gibi bir yıl önce de zorluklara rağmen ekonomideki en temel işlevi olan üretmeyi sürdürüp, AŞ ve iş yaratmayı başararak Türkiye'nin ve Türkiye ekonomisinin yanında olma sorumluluğunu güçlü bir şekilde göstermiştir. Ben bir kez daha listeye giren firmalarımızı kutluyor, önümüzdeki yılda Manisa'dan daha fazla firmanın listede yer almasını temenni ediyorum" dedi. - MANİSA

'İSO 500' ikinci listesinde Manisa'dan 16 firma yer aldı
'İSO 500' ikinci listesinde Manisa'dan 16 firma yer aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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'İSO 500' ikinci listesinde Manisa'dan 16 firma yer aldı - Haberler Ekonomi
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