İSO 500'e Manisa'dan 23 firma girdi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında Manisa'dan 23 firma yer aldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, listede odalarına kayıtlı, merkezi Manisa'da olan 11 firma ile Manisa'da üretim yapan ama merkezi başka şehirlerde olan 12 firma olmak üzere toplam 23 firmanın yer aldığını açıkladı.

Yılmaz, dünyada yaşanan siyasi gerilimler ve rekabetin en üst seviyede yaşandığı bir dönemde, Manisalı sanayicilerin üretime, istihdama ve ihracata devam ederek başarı öyküleri yazdığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Gurur kaynağı olan firmalarımız ülkeye sağladıkları katma değerle mücadeleyi, cesareti, inancı, azmi ve iradeyi temsil ediyorlar. Üretimin ve istihdamın, ihracatın gerçek kahramanları olan bu işletmelerimiz şehrimizin kalkınmasında ve markalaşmasında önemli bir rol üstlenmekteler. Zor şartlar altında dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize katkı koymaya çalışan sanayicilerimizi, yöneticilerini ve çalışanlarını bir kez daha kutluyor ve tebrik ediyorum."

Kaynak: AA