İso 500'e Kocaeli'den 82 Firma Girdi

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında Kocaeli'den 82 firmanın yer aldığını bildirdi.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)" araştırmasının 2017 sonuçlarını değerlendirdi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da listenin ilk iki sırasında Kocaelili firmaların yer aldığını belirten Zeytinoğlu, bu yıl ilk 15 firma içerisinde Kocaeli'den 5 firmanın yer aldığını kaydetti.

Zeytinoğlu, Türkiye'nin gurur tablosu içinde belirgin bir şekilde Kocaeli ağırlığının görüldüğünü vurgulayarak, "İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı listede, firma merkezlerinin başka illerde olmasından dolayı Kocaelili firma sayısı 35 olarak görünüyor. Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate aldığımızda 2017 yılında 82 işletmemizin Türkiye'nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldığını memnuniyetle görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretimde kalite ve katma değerin önemine dikkat çeken Zeytinoğlu, şu bilgileri aktardı:

"Son verilere göre Kocaeli 105 Ar-Ge ve 10 tasarım merkeziyle Türkiye sıralamasında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Türkiye genelindeki her 10 Ar-Ge ve tasarım merkezinden birinin ilimizde yer aldığını memnuniyetle görüyoruz. Bugün itibariyle baktığımızda Türkiye'nin en büyük 500 firması içerisinde yer alan 82 firmamızın da 23'ünün Ar-Ge merkezi olduğunu görüyoruz. Bu sayının artması için çaba sarf ediyoruz."

Zeytinoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Meclisinin Türkiye'nin en büyük firmalarını barındırdığına işaret ederek, İSO 500'de yer alan 14 kuruluşun oda meclisinde yer aldığını belirtti.