İso 500'e Çimento Kuruluşları Çıkarma Yaptı

Türkiye ekonomisinin aynası olarak nitelendirilen listede, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği üyesi 20 çimento firması yer aldı.

Türk ekonomisi zorlu bir yılı geride bırakmış olsa da İSO 500 sonuçlarına göre, sanayi devlerinin üretimden satışları bir önceki yıla göre yüzde 8,8'lik artışla 490 milyar TL'ye, toplam faaliyet karı yüzde 18,6 artışla 52,4 milyar TL'ye ve toplam ihracatı da yüzde 3,1 artışla 55,1 milyar dolara yükseldi.

ÇİMENTO SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİ KALKINDIRIYOR

İstanbul Sanayi Odası tarafından yayımlanan "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu"nun 2016 yılı sıralamasında Türk Çimento sektörü önemini birkez daha ortaya koydu ve 20 çimento firması büyükler arasındaki yerini aldı.Çimento sektörünün TÇMB üyesi 20 dev ismi toplam 9.944.778.466TL'lik ciroya ulaştı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Başkanı M. Şefik Tüzün "Çimento sektörümüzün, ülke kalkınmasında temel yapı taşı olduğunu bu liste ile bir kez daha kanıtlamış olduk. Ayrıca, çimento sektörü özelinde 2017 yılının ilk 3 aylık rakamlarına göre, üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 13,4'ü ihracata konu oldu. Yani geçen yıl ki büyümemizi iç ve dış pazarda sürdürülebilir bir şekilde devam ettiriyoruz. Türk ekonomisine vermiş olduğumuz bu destek bize gurur veriyor." dedi.

