İso 500'e Aso Üyesi 39 Firma Girdi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)" listesinde ASO'ya üye 32 özel şirketle 7 kamu şirketinin bulunduğunu bildirdi.

Özdebir, yazılı açıklamasında, İSO tarafından geçen yılın verileriyle oluşturulan listeye, ASO üyesi 32 özel şirket ve 7 kamu şirketinin girdiğini, böylece önceki yıl toplam 37 olan firma sayısının geçen yıl 39'a yükseldiğini belirtti.

Ankaralı sanayicilerin bu sonuçla İSO 500'deki rekorunu kırdığını vurgulayan Özdebir, listede yer alan ASO üyelerinin üretim alanlarıyla Ankara'nın yüksek teknoloji üretme kapasitesini net bir şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.