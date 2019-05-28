İSO 500'de Gaziantep'ten 24 firma yer aldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2018 araştırmasında kentten 24 firmanın yer aldığını ifade ederek, bunun Gaziantep'in ülke sanayisinin en büyük dişlilerinden birisi olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan 24 Gaziantep firmasını kutladı.

Gaziantep'ten ilk 500'e giren firma sayısının bir önceki yıla göre değişmediğini anımsatan Ünverdi, geçen yılın güçlüklerine rağmen Gaziantepli sanayicilerin kararlılıkla üretmeye devam ettiklerini aktardı.

Kentin sanayi altyapısı ve ihracattaki başarısına dikkati çeken Ünverdi, şunları kaydetti:

"Yaşanan zorluklara rağmen 2018 yılında 7 milyar dolar sınırındaki ihracatla rekor kırdık. İhracat ayağımızın güçlü olması şehrimizin en büyük avantajı olarak öne çıktı. 2019 yılına da iyi başladık ve bu yılın ilk 4 ayında ülke ortalamasının çok üstünde ihracat gerçekleştirdik. Bu gelişmeler de gösteriyor ki Gaziantep'te sanayi çarkları hızla dönmeye devam ediyor. Gaziantep, İSO 500'deki başarısıyla ülkemiz sanayisinin en büyük dişlilerinden birisi olduğunu bir kez daha göstermiştir. İnşallah hem üretimde, hem ihracatta attığımız yeni adımlarla sanayimizi büyütmeye devam edeceğiz. Ülkemiz ekonomisindeki toparlanma ile birlikte bu rakamları çok daha yukarı taşıyacağız."

Ünverdi, bundan sonra da çok çalışıp daha çok firmanın İSO 500'de yer alması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini vurguladı.

GTO Başkanı Yıldırım'dan teşekkür

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da gece gündüz demeden çalışan, üreten, şehri için, ülkesi için her türlü zorluğa göğüs gererek Türkiye'nin en büyükleri arasına giren 24 firmayı tebrik etti.

Gaziantep halkının zor zamanlarda dahi bir çıkış yolu bulduğunu, ürettiğini, yeni pazarlara açılmayı başardığını aktaran Yıldırım, "İnanıyorum ki önümüzdeki yıllar Gaziantep açısından çok daha verimli geçecek. Bu gelişimi de İSO 500 araştırmasında daha fazla Gaziantepli firma görerek tescil edeceğiz. Ben bir kez daha bizlere bu gururu yaşatan 24 firmamızın yöneticilerine ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA