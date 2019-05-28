İSO 500'de Gaziantep'ten 24 Firma yer aldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018 Araştırması'na göre Gaziantep'ten 24 firmanın ilk 500 firma arasında yer aldığını söyledi.

Adnan Ünverdi, ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan firmaları kutlayarak, "Gaziantep, İSO 500'deki başarısıyla ülkemiz sanayisinin en büyük dişlilerinden birisi olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

Gaziantep'ten ilk 500'e giren firma sayısının bir önceki yıla göre değişmediğini dile getiren Ünverdi, geçtiğimiz yılın güçlüklerine rağmen Gaziantepli sanayicilerin kararlılıkla üretmeye devam ettiklerini kaydetti.

Gaziantep'in sanayi altyapısı ve ihracattaki başarısına dikkati çeken Ünverdi, "Yaşanan zorluklara rağmen 2018 yılında 7 milyar dolar sınırında ihracatla rekor kırdık. İhracat ayağımızın güçlü olması şehrimizin en büyük avantajı olarak öne çıktı. 2019 yılına da iyi başladık ve bu yılın ilk 4 ayında ülke ortalamasının çok üstünde ihracat gerçekleştirdik. Bu gelişmeler de gösteriyor ki Gaziantep'te sanayi çarkları hızla dönmeye devam ediyor. İnşallah hem üretimde, hem ihracatta attığımız yeni adımlarla sanayimizi büyütmeye devam edeceğiz. Ülkemiz ekonomisindeki toparlanma ile birlikte bu rakamları çok daha yukarı taşıyacağız" diye konuştu.

"Ülkemize değer katan tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, İSO 500'de yer alma başarısı gösteren firmalarımızı kutluyorum" diyen Ünverdi, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz tüm koşullarda ülkemize, ülkemizin geleceğine inanıyoruz. Kentimiz de her zaman ülkemize iyi bir örnek oldu, örnek olmaya da devam edecek. Bundan sonra da çok çalışıp, daha çok firmamızın İSO 500'de yer alması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA