İso 500'de Gaziantep'ten 24 Firma Yer Aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017 Araştırması'na göre Gaziantep'ten 24 firma ilk 500 firma arasına girme başarısını gösterdi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO)Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasına girerek, ülke kalkınmasının en büyük aktörleri arasında yer alma başarısını gösteren firmaları kutladı.

Dünyada yaşanan siyasi gerilimler, bölgemizdeki Jeopolitik koşullar ve rekabetin en üst seviyede yaşandığı bir dönemde Gaziantepli sanayicilerin üretime, istihdama ve ihracata devam ettiğini belirten Ünverdi, "Bugünün şartlarında, hele ki dünya coğrafyasının en kritik noktasında olup da başarı öyküleri yazmak kolay değildir. Gaziantep şartlar ne olursa olsun azim ve kararlılıkla ülkemizin lokomotif kentleri arasında yer almayı sürdürmektedir. Sanayicilerimiz gece gündüz, 7 gün 24 saat çalışmak suretiyle katma değer üretmeye devam etmektedir" dedi.

Gaziantep'in teknoloji ve Ar-Ge ağırlıklı projelerle daha da ileri seviyelere ulaşacağını kaydeden Ünverdi, "Bunu sağladığımız takdirde ihracat rakamlarımız daha da yukarı çıkacak. Rakamların yukarı çıkmasıyla önümüzdeki dönemlerde listeye giren firma sayımız da artmış olacak. Bizler de sanayiciler olarak kentimizi ve ülkemizi daha da büyütmek için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Listeye Giren Firmalar

Listede Gaziantep Sanayi Odası üyelerinden, Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş., Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Tiryaki Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş., Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş., Beşler Makarna Un İrmik Gıda San. ve Tic. A.Ş., Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş., Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş., Melike Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş., Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş., Şireci Tekstil San. ve Tic. A.Ş.,Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş., Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Selçuk İplik San. ve Tic. A.Ş.,Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş., Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş., Kartal Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Gürteks İplik San. ve Tic. A.Ş., Sayınlar Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş., Eruslu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Sanko Enerji San. ve Tic. A.Ş. yer alırken, iki firma isminin açıklanmasını istemedi. - GAZİANTEP