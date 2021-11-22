İSO 15. Sanayi Kongresi 7 Aralık'ta gerçekleştirilecek

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "13. Sanayi Kongremizden bu yana, kongrelerimizi yeni nesil bir anlayışla ve interaktif olarak, birlikte yaratmak ve iş birliği kavramları çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bu yılki 15. Sanayi Kongremize de son iki kongremizin adeta devamı olan bu ruh ve heyecanla hazırlandık." ifadelerini kullandı.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda, başta iklim değişikliği olmak üzere çevresel ve toplumsal sorunlara ilişkin stratejileri de içeren yeni bir dünya düzeninin oluşmasından hareketle bu yıl vizyonuna aldığı sürdürülebilirlik ile ilgili öncü adımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İSO Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl ara verdiği Sanayi Kongresi'ni bu sene "Başka Türlü Mümkün: Sürdürülebilir Gelecek için Dönüşümü Birlikte Tasarlamak" temasıyla 7 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSO Başkanı Erdal Bahçıvan etkinliğin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Son yıllarda geleneksel kongrelerden ayrıştırmaya çalıştıkları ve yeni nesil olarak nitelendirilen interaktif sanayi kongresine sayılı günler kaldığını aktaran Bahçıvan, şunları kaydetti:

"13. Sanayi Kongremizden bu yana, kongrelerimizi yeni nesil bir anlayışla ve interaktif olarak, birlikte yaratmak ve iş birliği kavramları çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bu yılki 15. Sanayi Kongremize de son iki kongremizin adeta devamı olan bu ruh ve heyecanla hazırlandık. Bu yıl gerçekleştireceğimiz kongremizi gelecek temasına uyumlu 'Başka Türlü Mümkün: Sürdürülebilir Gelecek için Dönüşümü Birlikte Tasarlamak' teması ile gerçekleştireceğiz. Kongremizin ana teması olan sürdürülebilirliğin geleceğimiz adına ne kadar önemli olduğunu İSO olarak bundan üç yıl önce de, 2019 yılındaki Sanayi Kongremizde net bir şekilde ortaya koymuştuk.

O kongremizin oturumlarından birinin adı 'Nasıl Sürdürülebilirlik?' olmuştu. 2019 yılında yanıtını aradığımız o sorular, bugün de geçerliliğini koruyor. Bu nedenle bu kongremizin sadece bir oturumunu değil, bütün temasını insanlık için artık göz ardı edilmemesi gereken sürdürülebilirlik olarak seçtik. Çünkü insanlığın, ekonomi, sosyal hayat ve doğanın birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu bir kez daha deneyimlediğimiz kritik günlerden geçiyoruz."

"Son yıllarda dünya liderlerini bir araya getiren zirvelerin en önemli konusu, küresel ısınma ve iklim krizi"

İSO Başkanı Bahçıvan, son yıllarda dünya liderlerini bir araya getiren zirvelerin en önemli konusunun küresel ısınma ve iklim krizi olduğunu hatırlatarak, salgın sürecinin küresel sorunların çözümünün yine küresel bir yaklaşım ile ele alınması gerektiğini, başta iklim değişikliği olmak üzere çevresel ve toplumsal sorunlara ilişkin stratejileri de içeren yeni bir dünya düzeni oluştuğunu aktardı.

Bahçıvan, "İSO olarak bu zorlu süreçte nitelikli ve sürdürülebilir üretime dayalı ekonomiye önem verirken, çalışmalarımızı ve projelerimizi, ülkemizin güçlü bir endüstri ülkesi olması hedefiyle yürütüyoruz. Geçmiş kongrelerimizde olduğu gibi, sanayicinin tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek dünyadaki son gelişmeleri ve trendleri küresel düzeyde tartışacağı bu kongremiz de bu hedefe bir katkı olarak değerlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

-"İSO, Çevre Şubesi'ni 1980'li yıllarda kurdu"

Sanayiciler olarak iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olduklarının altını çizen Erdal Bahçıvan, bu konuda sadece bugün değil, çok geçmişten gelen bir sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İSO 1980'li yıllarda, çevre bilincinin Türkiye'de henüz çok güçlü olmadığı dönemlerde, Çevre Şubesi'ni kurarak bu konudaki duyarlılığını zaten ortaya koymuştu. Geçtiğimiz yılın gündemi ise pandemiyle birlikte yaşamak, pandemiyle birlikte çalışmak, pandeminin üstünden gelmek boyutlarından oluşan bir gündemdi.

Geçen yılın sonlarına doğru pandemi gerçeğine artık biraz daha alışıp görece bağışıklık kazandıktan sonra, bizi orta vadede bekleyen en önemli konunun sürdürülebilirlik olacağı açıkça ortaya çıktı. Bu nedenle sanayinin, yaşanmakta olan küresel ısınma ve buna bağlı gerçekleşen iklim değişikliklerinden en yoğun etkilenen ve bu konuda en büyük sorumluluğu alması gereken sektör olması gerektiğini düşünüyoruz. İSO olarak harekete geçerek, 2021 yılını sürdürülebilirlik farkındalığı oluşturabilmek adına yeni bir dönemin başlangıcı olarak belirlememizin nedeni de işte buydu."

Bunun için öncelikle organizasyon yapısında bir değişim yaptıklarını aktaran Bahçıvan, İSO'da Sürdürülebilirlik Şubesi adı altında bağımsız bir bölüm kurduklarını aktardı.

"20 genç arkadaşımız 'Yeni Neslin Çağrısı' adıyla bir Kongre Sonuç Bildirgesi hazırlayacak"

İSO Başkanı Bahçıvan, iş dünyasından sivil topluma, akademisyenlerden öğrencilere ve karar alıcılara tüm paydaşları 15. Sanayi Kongresi'nde "Yine Birlikte, Yeni Dünyayı, Yeniden Tasarlıyoruz" çağrısına katılmaya davet etti.

İnteraktif kongre kapsamında, konularında uzman ve saygın uluslararası isimleri Türkiye kamuoyu ile buluşturacaklarını belirten Bahçıvan, şu bilgileri verdi:

"15. Sanayi Kongresi'nde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs ve sürdürülebilir iş ve sürdürülebilir sermaye alanındaki çalışmalarıyla tanınan, Thinkers50 üyesi, G20, G7 ve COP23'ün uluslararası sesi, ödüllü yazar Marga Hoek'i ağırlayacağız. Sanayide sürdürülebilir dönüşümün ele alınacağı paneller, temiz üretim, dijitalleşme, işin geleceği ve sürdürülebilir finans başlıklarında serbest kürsü çalıştayları ve sürdürülebilirlik performans göstergeleri, kurumsal karbon ayak izi, enerji verimliliği ve inovasyon konularında sürdürülebilirlik 101 eğitimleri yer alacak. Kongremizde sosyal medya araçları da çok etkin bir şekilde kullanılacak ve kongrenin tüm etkinlikleri, gün boyunca bu mecralarda kamuoyuna eş zamanlı olarak aktarılacak.

??????Bu kongremizde, geçen yıllarda olduğu gibi klasik bir kongre sonuç bildirgemiz olmayacak. Kongre boyunca bizimle birlikte olacak 20 genç arkadaşımız, kongremizi takip ederek ele alınan konular ile kendi yorum ve değerlendirmelerinden oluşan 'Yeni Neslin Çağrısı' adıyla bir Kongre Sonuç Bildirgesi hazırlayacak. Genç arkadaşlarımızın yazacağı bu kongre sonuç bildirgesiyle İSO olarak tarihe bir not daha düşmeyi hedefliyoruz."

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri

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