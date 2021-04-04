"İsminiz FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek kandırdıkları yaşlı kadına evini sattıran dolandırıcılar yakalandı
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"İsminiz FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek kandırdıkları yaşlı kadına evini sattıran dolandırıcılar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
'İsminiz FETÖ soruşturmasına karıştı' diyerek kandırdıkları yaşlı kadına evini sattıran dolandırıcılar yakalandı

Ankara'da kendilerini telefonda polis olarak tanıtan 3 dolandırıcı, yaşlı kadını FETÖ bahanesiyle kandırıp evini sattırdı.

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Ankara'da kendilerini telefonda polis olarak tanıtan 3 dolandırıcı, yaşlı kadını FETÖ bahanesiyle kandırıp evini sattırdı. Yaşlı kadının sattığı evden gelen 750 bin lira değerindeki dövizi çalan dolandırıcılar, lüks araçlarıyla kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, M.E., H.G. ve H.B. isimli 3 şahıs, 62 yaşındaki bir kadını telefonda arayarak kendilerini polis olarak tanıttılar. Zanlılar, yaşlı kadına isminin terör örgütü FETÖ soruşturmalarında geçtiğini, bu durumdan kurtulmak için para ödemesi gerektiğini, parası yoksa da evini satarak ödeme yapması gerektiğini söyledi. Hırsızların tuzağına düşen kadın aynı gün içerisinde Batıkent'teki 750 bin liralık evini satarak dolara çevirdiği parayı zanlıların yönlendirmesiyle poşet içinde apartman kapısının önüne bıraktı. Şüphelilerin parayı alıp kaçtığı esnada dolandırıldığını anlayan kadın polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu dolandırıcıların kimliklerini tespit etti. Takibe alınan 3 kişi, lüks otomobille Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktıkları sırada Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Araçta yapılan aramada zulalanmış halde 750 bin lira değerindeki döviz ele geçirildi ve sahibine teslim edildi. Zanlılardan M.E. ile H.G. tutuklanırken, H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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