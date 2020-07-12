İsmini turistler koydu, ünü ülke sınırlarını aştı
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İsmini turistler koydu, ünü ülke sınırlarını aştı

İsmini turistlerin koyduğu "Sinop mantısı"nın ünü ülke sınırlarını aştı.

12.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:36

İsmini turistlerin koyduğu "Sinop mantısı"nın ünü ülke sınırlarını aştı. Sinop mantısı, ince hamuru, kulaklı şekli ve 'cevizli' olması özelliğiyle diğerlerinden ayrılıyor.

Sinop'un eşsiz lezzetlerinden cevizli ve yoğurtlu Sinop mantısı, dışarıdan gelen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. İşletme sahibi 29 yaşındaki Aylin Tok, Sinop mantısının özelliklerinden bahsederek, "Gelen turistler mantımızı yiyorlar, sonrasında memnuniyetlerini dile getiriyorlar ve diyorlar ki 'sizin mantınız bir başka. Ne var bu mantınızda sizin.' Sonrasında misafirlerimiz memleketlerine gidiyorlar ve diyorlar ki 'Biz Sinop'ta bir mantı yedik.' Bu sözler yayılarak Sinop mantısının adının duyulmasının temellerini oluşturdu. Yani kısacası biz hiçbir zaman Sinop mantısı yapıyoruz demedik. 'Biz mantı yapıyoruz, kulaklı mantı yapıyoruz' dedik. Sinop mantısı durumu tamamen Sinop'a gelen turistlerimizce koyulan isimdir. 'Sinop'ta bir mantı yedim, çok lezzetliydi' şeklinde yayılması sonucu Sinop mantısının temelleri oluşmuştur" dedi.

"CEVİZLİ MANTI HİÇBİR YERDE YOK"

Sinop mantısının diğer mantılardan farkını anlatan Tok, "Sinop mantısı neyi farklı dersek bükümü farklı ve evlerde yapılan mantılardan hamuru daha ince ve uçları farklı şekilde birleştiriliyor. Sinop mantısının popüler olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ise cevizli ve yanında yoğurtlu alana sahip olmasıdır. Çünkü Türkiye'de mantının bu şekilde sunulan hali hiçbir yerde yok. Gelen misafirlerimiz diyorlar ki ceviz bizlere tatlıyı anımsatıyor, mantı ile birlikte nasıl olur? Ama genelde gelen müşterilerimiz memnun kalıyorlar. Genel olarak müşterilerimiz buradan mutlu olarak ayrılıyorlar. Biz Sinop'ta mantıcılığı 1989'dan beri yapıyoruz. Ürünlerimizi müşterilerimizin damak tadına göre servis ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)

İsmini turistler koydu, ünü ülke sınırlarını aştı

Kaynak: İHA

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