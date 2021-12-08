İsmini açıklamayan hayırsever 4 bin aileye gıda yardımında bulundu
Adıyaman Besni ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırseser 4 bin aileye gıda yardımında bulundu.
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Besni ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırseser 4 bin aileye gıda yardımında bulundu.
Besni'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ismini açıklamak istemeyen Besnili bir hayırsever tarafından 4 bin haneye gıda paketi dağıtımı yapıldı.
Besni Kaymakamlığı ile koordineli bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilen gıda paketleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı personeli tarafından belirlenen ailelere verildi. - ADIYAMAN
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