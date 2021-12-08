İsmini açıklamayan hayırsever 4 bin aileye gıda yardımında bulundu - Haberler
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İsmini açıklamayan hayırsever 4 bin aileye gıda yardımında bulundu

İsmini açıklamayan hayırsever 4 bin aileye gıda yardımında bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman Besni ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırseser 4 bin aileye gıda yardımında bulundu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Besni ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırseser 4 bin aileye gıda yardımında bulundu.

Besni'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ismini açıklamak istemeyen Besnili bir hayırsever tarafından 4 bin haneye gıda paketi dağıtımı yapıldı.

Besni Kaymakamlığı ile koordineli bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilen gıda paketleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı personeli tarafından belirlenen ailelere verildi. - ADIYAMAN

İsmini açıklamayan hayırsever 4 bin aileye gıda yardımında bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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