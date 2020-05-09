İsmigül Şahin'e Anneler Günü ziyareti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsmigül Şahin'e Anneler Günü ziyareti

İsmigül Şahin'e Anneler Günü ziyareti
09.05.2020 12:50 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:50

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, geçtiğimiz hafta içerisinde belediye ekiplerince yaşamını sürdürdüğü EGO otobüs durağındaki barakadan alınarak Doğantepe Yaşlılar Evi'ne yerleştirilen İsmigül Şahin'i, Anneler Günü dolayısıyla ziyaret etti.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, geçtiğimiz hafta içerisinde belediye ekiplerince yaşamını sürdürdüğü EGO otobüs durağındaki barakadan alınarak Doğantepe Yaşlılar Evi'ne yerleştirilen İsmigül Şahin'i, Anneler Günü dolayısıyla ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yaşlılar Evi'nde kalan İsmigül Şahin ile birlikte diğer kadınları sosyal mesafe kuralını gözeterek kapıdan ziyaret eden Balcı, çiçek ve hijyen paketi hediye ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Balcı, annelerin toplumda özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Onlar hep gönlümüzün en güzel yerindedir. Çiçeklerimizi ve hijyen paketlerimizi armağan ettik. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum, hepsine sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye ekiplerince, otobüs durağından alınarak yerleştirildiği yeni yuvasında İsmigül Şahin'i ziyaret eden Başkan Balcı, "Kendisinin bizden talep ettiği rengarenk çiçekleri de kendisine ulaştırdık. Çiçeklerle süslü bir evinin olmasını çok istediğini söylemişti. Biz de onu kırmadık. Evini çiçeklerle süslemesi için rengarenk çiçekler hediye ettik. Bundan böyle Doğantepe Yaşlılar Evi'ndeki yeni yuvasında, sağlık ve mutluluklar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Haber
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi Haber
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak Haber
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim...
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Günlük burç yorumları 9 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Maskeli magandalar, güpegündüz saldırdı! O anlar kamerada
Maskeli magandalar, güpegündüz saldırdı! O anlar kamerada
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı
Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu
Korona sonrası düğünler nasıl olacak? Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi
Korona sonrası düğünler nasıl olacak? Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi
Yasağa rağmen dışarı çıkan genç: Babam fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım
Yasağa rağmen dışarı çıkan genç: Babam fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs sivrisinek ya da ev sinekleri ile bulaşmıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs sivrisinek ya da ev sinekleri ile bulaşmıyor
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı
Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü
Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Alanyasporlu N'Sakala: Sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan değil birçok kulüpten teklif geliyor
Alanyasporlu N'Sakala: Sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan değil birçok kulüpten teklif geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Donald Trump Deniz Gezmiş Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Irrfan Khan Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Ergin Ataman Utku Yuvakuran Fernando Muslera
Daha Fazla Silah Mayıs Avrupa Futbol
Şu an buradasınız: İsmigül Şahin'e Anneler Günü ziyareti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 13:01:46. #1.15#
title