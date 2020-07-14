İsmi okulda ve şehadeti sonrası doğan 4 çocukta yaşatılan 15 Temmuz şehidinin acısı dinmedi
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İsmi okulda ve şehadeti sonrası doğan 4 çocukta yaşatılan 15 Temmuz şehidinin acısı dinmedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan hava saldırısında şehit olan özel harekat polisi Niyazi Ergüven'in ailesi, evlatlarının acısını da gururunu da yüreklerinde taşıyor.

İsmi okulda ve şehadeti sonrası doğan 4 çocukta yaşatılan 15 Temmuz şehidinin acısı dinmedi
14.07.2020 12:53 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:56

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan hava saldırısında şehit olan özel harekat polisi Niyazi Ergüven'in ailesi, evlatlarının acısını da gururunu da yüreklerinde taşıyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda yaralanarak gazi olan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ise Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan hava saldırısında şehit düşen özel harekatçı Niyazi Ergüven'in annesi Saadet Ergüven, 4 yıldır yaşadıklarını ve evlat hasretini AA muhabirine anlattı.

Anne Saadet Ergüven, FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen yüreklerindeki acının dinmediğini belirterek, sürekli oğlunun mezarını ziyaret ettiğini söyledi.

Yaşadığı acı sonrası 4 yılın nasıl geçtiğini bilemediğini anlatan Ergüven, "Yavrumun acısı daha dünkü gibi. Bu acıyı ben ancak ölünce unuturum. Kış yaz, yağmur çamur demeden mezarlığa geliyoruz. Her gün buradayız." dedi.

FETÖ elebaşına ve destekçilerine tepki gösteren anne Ergüven, bu ülkeyi kimsenin bölemeyeceğini belirtti.

Şehit anaları olduğu sürece bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Ergüven, şunları kaydetti:

"4 evladım daha var, onlar da, ben de bu vatan için hazırız. Bu bayrağı indirmeyeceğiz, bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. Allah hayırlı ömür versin, Cumhurbaşkanı bizim başımızda olduktan sonra kimsenin bu ülkeyi bölmeye gücü yetmez. Allah yaptıklarını FETÖ'cülerin yanına koymasın. O bombaları nasıl atmışlar. O bombalar bizim bombamızdı. Yavrumun aylığıyla, benim kurban derilerimle alındı. Bizim askerimiz, polisimiz kalkınsın diye vardı. Yavrum Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaralandı. Orada FETÖ'cüler teröristin üstüne atmadığı bombayı getirip yavrumun üstüne attılar. Çocuklarımızın, yiğitlerin ve cengaver özel harekatçıların üstüne bomba attılar. Keşke o şeytanı (Fetullah Gülen) öldürselerdi."

Bir yeğeni ile 3 torununa çok sevdikleri şehit özel harekatçının ismini koyduklarını belirten Ergüven, Türkoğlu ilçesindeki bir okula da oğlunun isminin verilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Okula zaman zaman gittiğini ve gururlandığını aktaran Ergüven, "Orada okuyan çocuklara nerede okuyorsunuz diye sorduğumda 'Şehit Niyazi Ergüven Okulu' dedikleri zaman çok mutlu oluyorum. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

Ergüven, "Her gün mezarlıktayız. Torunlarıma şehidimin adını verdik. Onlara sarılıp öperek, 'Neredesin oğlum?' diyorum. 'Sen benim yanıma niye gelmiyorsun?' diyorum. Allah hiçbir anaya bu acıyı göstermesin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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