İsmi Galatasaray ile Anılan Ferhan Hasani İstanbul'a Geldi

Ferhan Hasani... 27 yaşında ve Makedon futbolcu. Bu sezon Makedonya Ligi'ni şampiyon tamamlayan Shkendija Tetovo'da 27 maçta 22 gol atıp, 15 asisit yaptı. Takımıyla sözleşmesi bu sezon bitti.

Ferhan Hasani'nin ismi Galatasaray ile transfer dedikodularına karıştı. Transfer şimdilik iddia gibi dursa da Hasani'nin Türkiye'ye gelmesi Galatasaraylı taraftarlarda merak uyandırdı. Galatasaray'a mı transfer oluyor sorusunu akıllara getirdi.

POLONYA LİGİNDEN LEGİA VARŞOVA İLGİLENİYOR

Polonya ekibi Legia Varşova'nın da ilgilendiği Hasani, futbola Shkendija altyapısında başladı. Ferhan Hasani bir dönem Bundasliaga ekibi Wolfsburg ve Danimarka temsilcisi Brondby'de de forma giydi.

27 yaşındaki orta saha 2012'de ayrıldığı Shkendija'ya 2015 yılında geri dönmüştü.

Ferhani'nin İstanbul'a gelişi ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar sonrası anlaşıldı.